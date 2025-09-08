Assainissement, eau, voirie: voici les grands chantiers en cours à Dakhla

Engins et équipes techniques sont à pied d’œuvre dans différents points de la perle du Sud. La raison? La mise en œuvre d’un programme prioritaire lancé par la commune de Dakhla, inscrit dans le Programme d’action communal 2022-2027. L’objectif est de réhabiliter et de moderniser les infrastructures urbaines pour améliorer le cadre de vie des habitants et pour renforcer l’attractivité d’un territoire en pleine effervescence économique et touristique.

Parmi les volets le plus avancés figure la réhabilitation du réseau de l’assainissement liquide, financée à hauteur de 112,35 millions de dirhams. Les travaux, à 90% achevés, ont permis la pose de 53.450 mètres de canalisations, la réalisation de 1.619 bouches d’égout et 4.500 branchements.

Même cadence pour le réseau d’eau potable, dont les travaux ont atteint 90% avec un budget de 73,32 millions de dirhams. Le chantier s’étend sur 74.531 mètres de canalisations, 75 regards neufs et 7.300 branchements.

Le projet de réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts affiche, quant à lui, un taux de réalisation de 99%, pour un coût de 35,32 millions de dirhams. Le réseau comprend 5.800 mètres de conduites de pompage et 31.036 mètres de distribution, reliés à la station de Lassarga.

Lire aussi : Dakhla-Oued Eddahab: une nouvelle génération de plans aquacoles

Un projet complémentaire porte sur la mise à niveau et l’extension des espaces verts, doté de 124,58 millions de dirhams. Il inclut 6 sous-projets, notamment la requalification de la corniche Mohamed V, qui bénéficiera d’un nouvel éclairage LED, de caméras de surveillance, d’un centre de gardiennage, de revêtements modernes, d’aires accessibles aux personnes à mobilité réduite et de plantations d’arbres. À ce jour, 40% des travaux sont achevés.

Symbole fort de cette mutation urbaine, l’avenue Al-Walaa, considérée comme le poumon de la ville, fait l’objet d’un chantier d’envergure de 282,09 millions de dirhams. Sur 12 kilomètres, les travaux prévoient l’élargissement de la chaussée, la création de parkings, la plantation d’arbres, l’installation de mobilier urbain et un réseau d’éclairage LED. Le taux d’avancement s’élève à 50%, avec un rythme jugé soutenu par les autorités locales.