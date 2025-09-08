Société

Assainissement, eau, voirie: voici les grands chantiers en cours à Dakhla

Un chantier en cours de réalisation à Dakhla. (S.Bouamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 08/09/2025 à 09h41

VidéoLa commune de Dakhla mène de front plusieurs projets de réhabilitation et de mise à niveau de ses infrastructures. Réseaux de base, avenues emblématiques, espaces verts et éclairage public… tout concourt à transformer la perle du Sud en un modèle urbain durable et attractif.

Engins et équipes techniques sont à pied d’œuvre dans différents points de la perle du Sud. La raison? La mise en œuvre d’un programme prioritaire lancé par la commune de Dakhla, inscrit dans le Programme d’action communal 2022-2027. L’objectif est de réhabiliter et de moderniser les infrastructures urbaines pour améliorer le cadre de vie des habitants et pour renforcer l’attractivité d’un territoire en pleine effervescence économique et touristique.

Parmi les volets le plus avancés figure la réhabilitation du réseau de l’assainissement liquide, financée à hauteur de 112,35 millions de dirhams. Les travaux, à 90% achevés, ont permis la pose de 53.450 mètres de canalisations, la réalisation de 1.619 bouches d’égout et 4.500 branchements.

Même cadence pour le réseau d’eau potable, dont les travaux ont atteint 90% avec un budget de 73,32 millions de dirhams. Le chantier s’étend sur 74.531 mètres de canalisations, 75 regards neufs et 7.300 branchements.

Le projet de réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts affiche, quant à lui, un taux de réalisation de 99%, pour un coût de 35,32 millions de dirhams. Le réseau comprend 5.800 mètres de conduites de pompage et 31.036 mètres de distribution, reliés à la station de Lassarga.

Lire aussi : Dakhla-Oued Eddahab: une nouvelle génération de plans aquacoles

Un projet complémentaire porte sur la mise à niveau et l’extension des espaces verts, doté de 124,58 millions de dirhams. Il inclut 6 sous-projets, notamment la requalification de la corniche Mohamed V, qui bénéficiera d’un nouvel éclairage LED, de caméras de surveillance, d’un centre de gardiennage, de revêtements modernes, d’aires accessibles aux personnes à mobilité réduite et de plantations d’arbres. À ce jour, 40% des travaux sont achevés.

Symbole fort de cette mutation urbaine, l’avenue Al-Walaa, considérée comme le poumon de la ville, fait l’objet d’un chantier d’envergure de 282,09 millions de dirhams. Sur 12 kilomètres, les travaux prévoient l’élargissement de la chaussée, la création de parkings, la plantation d’arbres, l’installation de mobilier urbain et un réseau d’éclairage LED. Le taux d’avancement s’élève à 50%, avec un rythme jugé soutenu par les autorités locales.

Par Souilme Bouaamoud
Le 08/09/2025 à 09h41
#Dakhla#Projets de développement#espaces verts#Éclairage public#Investissement

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Dakhla: une délégation du sénat kényan explore les opportunités de coopération avec le Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La région de Dakhla-Oued Eddahab choisie comme laboratoire de l’aquaculture durable du pays

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dakhla-Oued Eddahab: une nouvelle génération de plans aquacoles

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

«Le port de Dakhla est l’un des supports logistiques majeurs de l’initiative royale pour l’Atlantique», selon un expert

Articles les plus lus

1
Sans famille
2
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
3
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
4
Les enjeux de la réforme universitaire
5
Prince, Jura, Normandie: chronique du déclin des icônes piétonnes de Casablanca
6
Après son limogeage, ISTN pour Nadir Larbaoui ou comment le régime d’Alger broie ses propres chouchous
7
Algérie: le régime va-t-il céder la wilaya de Tindouf au Polisario?
8
L’été meurtrier de Rima Hassan
Revues de presse

Voir plus