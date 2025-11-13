Dakhla-Oued Eddahab élabore son nouveau modèle de développement territorial lors d’une rencontre de concertation

Lors de la rencontre de concertation tenue au Palais des Congrès de Dakhla le 11 novembre 2025.

Présidée par Ali Khalil, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d’Oued Eddahab, la rencontre de concertation tenue mardi dernier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations du roi Mohammed VI, telles qu’elles ont été exprimées dans le discours du Trône du 29 juillet dernier et dans le discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la onzième législature.

Ces orientations royales visent à lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, destinés à réduire les disparités sociales et spatiales, à renforcer la justice territoriale et à placer le citoyen au cœur des politiques publiques, à travers une approche participative et une gouvernance fondée sur la transparence et la proximité.

S’exprimant à cette occasion, Ali Khalil a souligné que cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la dynamique impulsée par la vision royale, qui a fait des provinces du sud un modèle de développement intégré et durable, rappelant que les grands projets structurants, dont le port Dakhla Atlantique, constituent un levier stratégique pour consolider le rôle de la région en tant que plateforme économique et logistique reliant le Maroc à sa profondeur africaine.

Il a relevé que cette initiative marque une étape clé vers l’adoption d’une approche globale fondée sur un diagnostic précis des besoins des populations et sur la complémentarité entre les dimensions économiques, sociales et environnementales, afin d’améliorer les conditions de vie et de valoriser les atouts et potentialités de la région.

Ali Khalil a également insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective et d’une coordination étroite entre l’ensemble des acteurs territoriaux, notamment les autorités locales, les conseils élus, les établissements publics, le secteur privé, les universités et la société civile, afin d’assurer la réussite de ce programme, soulignant que la concertation et la participation active constituent les piliers essentiels de cette nouvelle approche de développement.

La rencontre a été marquée par la présentation d’un exposé détaillé sur les indicateurs de développement et les potentialités économiques de la province, suivie d’un débat ouvert à l’ensemble des composantes locales autour des propositions et des priorités territoriales.

Plusieurs participants, parmi lesquels des jeunes, des femmes et des représentants du tissu associatif, ont estimé que cette nouvelle génération de programmes représente une opportunité majeure pour dynamiser le développement de la province d’Oued Eddahab.

Ils ont souligné que ces programmes traduisent la volonté des hautes orientations royales de promouvoir des secteurs prioritaires tels que l’emploi, la santé, l’éducation et le logement, considérés comme les piliers d’un développement équitable et inclusif.

Les intervenants ont souligné que cette démarche de concertation vise à bâtir une vision participative et réaliste, fondée sur des projets concrets et mesurables, à travers l’organisation d’ateliers thématiques dédiés à la promotion de l’emploi, à l’amélioration des services éducatifs et de santé, à la gestion responsable des ressources hydriques et à la mise à niveau territoriale intégrée.

Ils ont enfin exprimé l’espoir que cette dynamique collective se traduise par un développement global, harmonieux et durable, consolidant la position de la région de Dakhla-Oued Eddahab en tant que pôle économique émergent et moteur de croissance à l’échelle nationale et africaine.