Le groupe Azura annonce un investissement de 200 millions de dirhams à Dakhla

Grappes de tomates cerises dans une plantation à Dakhla.

Déjà implanté à Dakhla depuis plus de vingt ans, Azura figure parmi les pionniers de l’agro-industrie dans le Sahara marocain. Le groupe, qui a investi plus de 1,5 milliard de dirhams dans la région, confirme ainsi sa volonté d’accompagner la dynamique enclenchée par le discours royal du 31 octobre 2025, invitant à faire des provinces sahariennes un véritable moteur de développement régional et continental, souligne Azura dans un communiqué.

Les 200 millions de dirhams annoncés seront consacrés à renforcer la transformation locale des produits agricoles et à créer de nouveaux emplois qualifiés pour la jeunesse de Dakhla, ajoute la même source.

Avec plus de 7.000 emplois directs à Dakhla et une production exportée vers l’ensemble de l’Union européenne et le Royaume-Uni, Azura est devenu l’un des principaux moteurs économiques de Dakhla. Le groupe a contribué à transformer cette région en un pôle d’excellence agricole, alliant innovation, durabilité et compétitivité internationale.