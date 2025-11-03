Economie

Le groupe Azura annonce un investissement de 200 millions de dirhams à Dakhla

Grappes de tomates cerises dans une plantation à Dakhla. . Brahim Taougar Le360

Au lendemain de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution consacrant l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, le groupe Azura, producteur de fruits et légumes franco-marocain, annonce un nouvel investissement de 200 millions de dirhams à Dakhla. Un signal fort d’engagement économique et social, en parfaite résonance avec la vision royale pour le développement des provinces du Sud.

Par La Rédaction
Le 03/11/2025 à 11h30

Déjà implanté à Dakhla depuis plus de vingt ans, Azura figure parmi les pionniers de l’agro-industrie dans le Sahara marocain. Le groupe, qui a investi plus de 1,5 milliard de dirhams dans la région, confirme ainsi sa volonté d’accompagner la dynamique enclenchée par le discours royal du 31 octobre 2025, invitant à faire des provinces sahariennes un véritable moteur de développement régional et continental, souligne Azura dans un communiqué.

Les 200 millions de dirhams annoncés seront consacrés à renforcer la transformation locale des produits agricoles et à créer de nouveaux emplois qualifiés pour la jeunesse de Dakhla, ajoute la même source.

Avec plus de 7.000 emplois directs à Dakhla et une production exportée vers l’ensemble de l’Union européenne et le Royaume-Uni, Azura est devenu l’un des principaux moteurs économiques de Dakhla. Le groupe a contribué à transformer cette région en un pôle d’excellence agricole, alliant innovation, durabilité et compétitivité internationale.

