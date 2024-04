Tomates cerises: une enseigne marocaine dans le Top 10 des marques les plus vendues en France

Les tomates marocaines rencontrent un grand succès en France et sur les marchés européens.

D’après ce classement, la marque marocaine Azura a totalisé 116 millions d’actes d’achat en France sur l’année 2023. Ce sont ainsi près de 16,9 millions de foyers français qui ont acheté au moins une fois un produit du groupe marocain Azura avec un taux de réachat de 75%.

Top 10 des marques de tomates de cerises les plus vendues en France en 2023. (DR)

Selon Azura, cette reconnaissance témoigne de la confiance des consommateurs et rend hommage à son engagement «indéfectible de proposer des produits de qualité, savoureux et respectueux de l’environnement».

Ce plébiscite confirme aussi l’engouement des consommateurs français pour la tomate marocaine qui séduit de plus en plus les marchés européens. En 2022, le Maroc a supplanté l’Espagne pour devenir le premier fournisseur de ces fruits rouges dans le vieux continent, grâce à ses exportations qui avaient atteint 740.000 tonnes. La France était d’ailleurs le premier acheteur des tomates marocaines, avec près de 375.000 tonnes importées, suivie du Royaume-Uni avec 141.000 tonnes.

Azura est un groupe familial d’origine franco-marocaine créé en 1988 et spécialisé dans la filière fruits et légumes. C’est un des leaders de la production de tomates au Maroc avec 50 sites de production et près de 1.200 hectares de culture.