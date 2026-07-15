Economie

Doing Business: le Sahara, nouveau carrefour économique du Maroc en direction de l’Afrique de l’Ouest

Le port Dakhla Atlantique

Revue de presseSoutenues par des infrastructures de pointe et un cadre réglementaire incitatif, les provinces du Sud s’affirment comme un pôle d’investissement stratégique. Le dernier guide de BDO Maroc détaille la métamorphose de cette région, désormais positionnée comme un hub logistique et industriel majeur entre le Royaume et le continent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Par Le360
Le 15/07/2026 à 20h20

Les provinces du Sud du Maroc s’imposent désormais comme l’un des nouveaux pôles d’investissement du Royaume, soutenues par une stratégie publique ambitieuse, un développement massif des infrastructures et un cadre incitatif particulièrement attractif. Cette dynamique vise à positionner la région comme une passerelle incontournable entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest. «Ce constat est au cœur du guide Doing Business-Investir dans les provinces du Sud du Maroc, publié par le cabinet de conseil BDO Maroc, qui présente ces territoires comme un véritable espace d’affaires en pleine mutation géopolitique et économique», relève le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 16 juillet.

Au centre de cette transformation se trouve une situation géographique hautement stratégique. Positionnées sur le corridor atlantique, à la jonction de l’Europe, du Maghreb, du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, ces provinces ambitionnent de s’ériger en hub logistique majeur. Cette projection est concrétisée par des investissements colossaux dans les réseaux de connectivité, incluant des infrastructures routières de premier plan, des ports modernes, des aéroports connectés, des zones industrielles de nouvelle génération ainsi que des réseaux de télécommunication de pointe.

Cette modernisation structurelle favorise une diversification rapide d’un tissu économique autrefois dépendant de ses ressources halieutiques. Si la pêche demeure un pilier historique et un pourvoyeur d’emplois majeur, la structure économique locale s’ouvre désormais à des secteurs d’avenir. «Les énergies renouvelables et la filière naissante de l’hydrogène vert y trouvent des conditions climatiques exceptionnelles pour se développer, tandis que l’aquaculture, l’agro-industrie, le tourisme de nature et les services à forte valeur ajoutée connaissent un essor remarquable, attirant de nouveaux profils d’opérateurs nationaux et internationaux», souligne L’Economiste.

Pour soutenir cette attractivité sectorielle, l’environnement global des affaires a été profondément repensé. Les investisseurs bénéficient aujourd’hui des nouveaux dispositifs de la Charte de l’investissement, couplés à des avantages fiscaux et territoriaux spécifiques aux provinces du Sud. Les processus administratifs ont été simplifiés et largement dématérialisés, ramenant les délais de création d’une société à responsabilité limitée à une période comprise entre cinq et dix jours ouvrés. Enfin, cette dynamique est largement facilitée par un accès optimisé aux financements, notamment grâce au déploiement des outils du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement et de divers programmes nationaux d’accompagnement, sécurisant ainsi le parcours des porteurs de projets dans cette région en pleine expansion.

Par Le360
Le 15/07/2026 à 20h20

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