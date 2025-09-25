Politique

Sahara: Washington annonce officiellement son soutien à tout investissement américain dans les provinces du Sud

Les drapeaux du Maroc et des États-Unis. Au centre, la carte du Royaume.

Dans le sillage de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US annonce qu’il encourage les investissements américains dans les Provinces du Sud.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/09/2025 à 13h22

Le Secrétaire d’État américain adjoint, Christopher Landau, a annoncé que, dans le sillage de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a décidé d’encourager les investissements américains dans les Provinces du Sud du Royaume.

«Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et dans le cadre des initiatives mondiales de l’administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc», a souligné Landau.

Cette déclaration a été faite à l’issue d’une entrevue, mercredi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le responsable américain a également indiqué avoir abordé avec Bourita les relations excellentes et de longue date liant le Royaume du Maroc aux États-Unis d’Amérique, soulignant la disposition de l’administration US à œuvrer de concert avec le Maroc en vue de «promouvoir la prospérité, la paix et la stabilité dans la région».

