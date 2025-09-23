Reconnaissance de la marocanité des provinces du Sud, ouverture d’un consulat au Sahara, visite prochaine du président Santiago Peña Palacios: le Paraguay renforce son appui au Maroc

Lors de la rencontre, lundi 22 septembre 2025 à New York, entre le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano, et Nasser Bourita.

«Nous soutenons la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et nous envisageons l’ouverture prochaine d’un consulat du Paraguay dans cette région», a déclaré à la presse Ramírez Lezcano à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Ramírez Lezcano a, en outre, annoncé la visite prochainement dans le Royaume du Président du Paraguay, Santiago Peña Palacios.

#Sahara_marocain : Le Paraguay annonce sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et envisage l'ouverture d'un Consulat dans les Provinces du Sud du Royaume

Le chef de la diplomatie paraguayenne a également indiqué qu’il compte effectuer une visite au Maroc avant la fin de l’année.

La rencontre entre Bourita et son homologue paraguayen, qui s’est tenue en marge de la 80è session de l’Assemblée générale de l’ONU, a également été l’occasion d’évoquer un large éventail de questions d’intérêt commun.