En Amérique latine et en France: nouveaux appels pour désigner le Polisario comme organisation terroriste

Après les États-Unis, puis le Royaume-Uni, les appels à qualifier le Polisario d’organisation terroriste se multiplient aujourd’hui en Amérique latine et au sein de plusieurs pays européens, à commencer par la France. Les enquêtes et analyses de think tanks de premier plan — véritables incubateurs de politiques publiques aux États-Unis notamment —, établissant preuves à l’appui le rôle de proxy joué par le groupe séparatiste au profit d’organisations telles que le Hezbollah ou d’États comme l’Iran, avec la complicité et sous l’égide de l’Algérie, y contribuent largement.

Ainsi, de nombreuses personnalités politiques issues de pays d’Amérique du Sud, s’appuyant notamment sur un rapport publié par le Hudson Institute, appellent à classer le Polisario comme «organisation terroriste».

En Argentine, le député Alvaro Gonzalez a relayé sur son compte X son soutien à «l’appel visant à ce que le Front Polisario soit déclaré organisation terroriste par le gouvernement argentin», ajoutant que «ce genre de groupes représente une menace pour l’Occident».

Acompaño al reclamo para que el Frente Polisario sea declarado por el Gobierno Argentino como organización terrorista. Este tipo de grupos representan una amenaza para Occidente. https://t.co/13I1aQIG8L — Álvaro González (@_alvarogonzalez) April 21, 2025

Yamil Santoro, député à l’Assemblée locale de Buenos Aires et directeur de la Fondation Apollo, estime pour sa part que «l’Argentine, tout comme elle l’a fait avec le Hamas, devrait désigner le Polisario, un autre proxy de l’Iran, comme organisation terroriste».

Al igual que como ya se hizo con HAMAS, corresponde que Argentina declare a Polisario, otro de los proxies de Irán, como organización terrorista.



Este tipo de grupos representan una amenaza para Occidente y el Mundo Libre. Seamos consistentes contra el terrorismo, @JMilei. https://t.co/r3VMLwlfHj — Yamil Santoro (@yamilsantoro) April 21, 2025

Maria Cecilia Ibanez, députée et présidente du Mouvement d’intégration et de développement dans la province de Cordoba, affirme de son côté que «la démilitarisation des groupes armés pro-iraniens, tels que le Front Polisario, doit être une priorité», exprimant sa solidarité avec le Sahara marocain.

Llamamos a la paz en el Sahara Occidental. La desmilitarización por parte de grupos armados alineados con Irán como el grupo terrorista Frente Polisario debe ser prioridad. Mi solidaridad en especial con el Sahara Marroquí. — María Cecilia Ibañez (@MidCecilia) April 21, 2025

En Colombie, la sénatrice Paola Holguin, également pré-candidate à la présidentielle de 2026, a fait sien les conclusions de rapport Hudson Institute.

The Strategic Case for Designating the Polisario Front as a Foreign Terrorist Organization https://t.co/FuFZZKc5BV — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) April 19, 2025

Au Brésil, le député Eduardo Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, a affirmé que «le Front Polisario est un groupe terroriste qui, comme le Hezbollah, le Hamas et d’autres, agit comme un proxy de l’Iran», exprimant par ailleurs son soutien au roi Mohammed VI et à son plan de paix pour la région, déjà reconnu par plusieurs pays.

🇲🇦 A Frente Polisario é um grupo terrorista que, tal qual Hezbollah, Hamas e outros, funciona como um proxy do Irã.



Todo apoio ao Rei Mohammed VI, que tem o melhor plano de paz para a região, já reconhecido por diversos países.



Viva Magreb Dahla. pic.twitter.com/dRzMcg9LUh — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 21, 2025

Au Pérou, l’ancienne présidente du Congrès, Martha Chavez Cossio, a dénoncé «les liens avérés du Polisario avec l’Iran et le Hezbollah», soulignant que le Maroc, acteur majeur de la paix mondiale, protège «toute sa population du Sahara marocain contre l’expansionnisme de l’Algérie».

Marruecos es un gran soporte para la paz mundial y un freno al terrorismo y el fundamentalismo religioso. Firme en proteger a toda su población en el Sahara marroquí ante el expansionismo de Argelia que usa al Polisario, de probado vínculo armamentista con Irán y Hezbolah. — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) April 23, 2025

Miguel Angel Rodriguez Mackay, ancien ministre péruvien des Affaires étrangères, estime lui aussi que le Polisario devrait être inscrit sur la liste américaine des groupes terroristes, précisant que «l’Iran renforce son soutien au Polisario en Afrique du Nord pour y étendre des pratiques extrémistes contre le Maroc».

Irán extiende sus apoyos al Polisario en el norte de África, que aprende rápido y más, las prácticas extremistas contra Marruecos. Este grupo, que creó la RASD con apoyo de Argelia, debería ser incorporado por EE.UU. en su lista de grupos terroristas — Miguel Rodríguez M. (@RodriguezMackay) April 20, 2025

La députée péruvienne Rosangella Barbarán ajoute que «la gauche radicale au Pérou tente de promouvoir la chimérique République sahraouie», révélant, à travers un nouveau rapport, «l’envoi de missiles et de drones depuis l’Algérie pour attaquer le Maroc», dans un contexte d’instrumentalisation du conflit du Sahara par l’Iran.

Desde el Perú la izquierda radical intenta darle espacio a la inexistente “República Saharaui”. Un nuevo informe de la FDD revela el envío de misiles y drones desde Argelia para atacar Marruecos. Irán instrumentaliza el conflicto del Sáhara usando al Polisario como brazo armado. https://t.co/uyoR9JlkoM — Rosangella Barbarán (@rosangellabr) April 19, 2025

Au Paraguay, le sénateur Edu Nakayama, membre de la commission des relations extérieures du Sénat, a déclaré qu’il existe «de nombreuses raisons pour lesquelles le Front Polisario devrait être déclaré organisation terroriste par le Département d’État américain et les gouvernements du monde».

Sobran motivos para que el FrentePolisario sea declarado por @StateDept y los gobiernos del mundo como organización terrorista; aquí una detallada descripción de @HudsonInstitute https://t.co/qib2XstRYt — Edu Nakayama (@edu_nakayama) April 20, 2025

Ces voix rejoignent désormais celles qui s’élèvent en Europe. En France, l’ancien député et secrétaire général adjoint du parti Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, a interpellé Emmanuel Macron pour adopter une position claire face au Polisario. Sur la plateforme X, il écrit: «L’Institut Hudson apporte un nouvel éclairage sur le Polisario. Utilisé par l’Algérie et l’Iran, allié du Hezbollah, ce mouvement menace la paix et la sécurité régionales. La France doit appeler les choses par leur nom: le Polisario est une organisation terroriste».

.@HudsonInstitute jette un regard nouveau sur le Front Polisario.



Utilisé comme proxy par l’Algérie et l’Iran, allié du Hezbollah, il menace la paix et la sécurité de la région.



La France doit le désigner par ce qu’il est : une organisation terroriste.https://t.co/JocD5alDDW — Pierre-Henri Dumont (@phdumont) April 20, 2025

Le think tank américain Hudson Institute a effectivement publié une analyse intitulée «L’argument stratégique pour désigner le Polisario comme organisation terroriste étrangère», démontant méthodiquement les prétentions du mouvement. L’étude révèle que le Polisario n’est pas un mouvement de libération légitime, mais une milice paramilitaire au service d’agendas terroristes. Le document expose des faits accablants: violation de l’accord de cessez-le-feu de 1991, détournement de l’aide humanitaire pour financer ses infrastructures militaires, collaboration avec des organisations terroristes étrangères (Hezbollah, PKK), réception de drones du Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne via l’Algérie, et trafic d’armes à destination d’insurrections djihadistes menaçant les forces américaines dans le Sahel.

Lire aussi : Des États-Unis au Royaume-Uni: les dessous des appels à désigner le Polisario comme groupe terroriste

Aux États-Unis, ces révélations n’ont pas laissé indifférents les responsables politiques. Le congressman Joe Wilson, fervent opposant au Front Polisario, a intensifié ses appels à l’administration américaine pour qu’elle désigne le Polisario comme «organisation terroriste étrangère». Le 19 avril dernier, sur X il déclarait: «Trump va s’en occuper».

Grateful for this incisive analysis from @HudsonInstitute @zriboua. Polisario must be designated a Foreign Terrorist Organization! Trump will fix it https://t.co/rvl95YCiYn — Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 19, 2025

Le 11 avril, il avait déjà annoncé l’introduction d’un projet de loi en ce sens.

I agree with @SecRubio genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution for the Sahara.



I will introduce legislation to designate the Polisario as terrorists.



Iran & Putin gaining a foothold in Africa via Polisario. Connect the dots: axis of aggression. https://t.co/pTEGfIlc8d — Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 11, 2025

En Grande-Bretagne également, le 19 avril, le député conservateur Liam Fox, ancien ministre de la Défense et figure de proue du Parti conservateur, a plaidé pour une telle désignation. Sur son compte X, il affirme: «Au même titre que le Hamas et le Hezbollah, le Front Polisario est un proxy de l’Iran. Pour nos alliés marocains, les gouvernements occidentaux doivent agir rapidement pour reconnaître ce groupe comme organisation terroriste».

Like Hamas and Hezbollah, the Polisario Front is an Iranian proxy organisation. For the sake of our Moroccan allies, Western governments must move quickly to designate this group a terrorist organisation.



Read the Hudson Institute report outlining why:https://t.co/gFrHIFXc2u — Sir Liam Fox (@LiamFox) April 19, 2025

Liam Fox s’appuie notamment sur une analyse de la Foundation for Defense of Democracies (FDD) publiée le 17 avril, qui appelle l’administration américaine à ouvrir rapidement le consulat promis à Dakhla et à reconnaître pleinement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, tout en inscrivant le Polisario sur la liste des organisations terroristes.

Dans le même temps, une enquête du Washington Post révèle que des centaines de membres du Polisario ont été envoyés par l’Iran combattre aux côtés du régime syrien. Dans son édition du 12 avril, le quotidien rapporte que l’Iran, depuis des années, forme et utilise des combattants du Polisario pour promouvoir ses intérêts géopolitiques, en lien direct avec des diplomates occidentaux et les nouvelles forces de sécurité syriennes.

Ces révélations confirment, de manière éclatante, les mises en garde du Maroc sur les relations troubles entre l’Iran, le Hezbollah et le Polisario, orchestrées par Alger. Aujourd’hui et plus que jamais, les masques tombent.