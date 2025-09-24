Sahara, tremplin du partenariat économique Royaume–France

Le 9 octobre prochain, Dakhla s’apprête à accueillir un événement économique majeur: le Forum Économique Royaume–France.

Placé sous le thème «Régions du Sud du Maroc: Vers de nouvelles perspectives de développement du partenariat économique Maroc–France», ce rendez-vous illustre la volonté de faire des Régions du Sud un moteur de croissance, d’investissement et d’innovation dans le Royaume.

Organisé par la CGEM en collaboration avec MEDEF International, le forum réunira plus de 50 entreprises françaises, dont plusieurs grandes signatures du CAC40, témoignant de l’attractivité croissante de cette région stratégique, explique le Magazine Hebdomadaire Challenge.

La session préparatoire, organisée par la CGEM, a marqué le lancement officiel de cette initiative ambitieuse.

Autour de Chakib Alj, Président de la CGEM, se sont réunis Mehdi Tazi, Vice-Président Général, Mohamed El Kettani et Ross McInnes, co-Présidents du Club des Chefs d’Entreprises France–Royaume, ainsi que de nombreux présidents de fédérations sectorielles et dirigeants d’entreprises des deux pays.

Ces acteurs ont souligné le rôle central que Dakhla jouera dans le renforcement des échanges économiques et de la coopération industrielle entre le Royaume et la France.

En ouverture, Chakib Alj a rappelé l’importance stratégique de ce forum, indique Challenge. «Ce rendez-vous est une occasion majeure pour consolider le partenariat historique qui lie le Royaume et la France et pour continuer à construire et à innover ensemble», a-t-il déclaré, mettant en avant la dimension concrète et opérationnelle de l’événement.

Le choix de Dakhla comme ville hôte n’est pas anodin.

Elle illustre parfaitement le potentiel économique et stratégique des Régions du Sud, qui bénéficient d’un plan de développement ambitieux de 77 milliards de dirhams, piloté sous la vision royale.

Ce plan vise à créer de la richesse locale, valoriser les ressources naturelles, renforcer les infrastructures, développer le secteur touristique et accélérer la transition énergétique.

Dakhla se distingue par sa forte valeur ajoutée dans l’industrie de la pêche, qui atteint près de trois milliards de dirhams par an.

Elle attire également d’importants investissements dans le domaine des énergies renouvelables, avec plus de 22 milliards de dirhams engagés pour développer une capacité installée supérieure à 1,4 GW.

À cela, s’ajoute le chantier du port Dakhla Atlantique, qualifié par Chakib Alj de «game changer».

Ce projet stratégique transformera la région en un hub maritime et logistique reliant l’Afrique et l’Europe, tout en renforçant la compétitivité des entreprises locales et en favorisant la création de chaînes de valeur régionales.

Grâce à ces initiatives, Dakhla s’affirme comme une véritable plateforme d’action pour le développement économique durable, l’innovation et l’investissement. La ville incarne l’ambition de connecter les Régions du Sud avec les marchés européens et africains, tout en créant un écosystème favorable aux partenariats industriels et commerciaux, a-t-on pu lire.

Le forum vise à dépasser la dimension protocolaire pour favoriser la concrétisation de projets communs. Il permettra aux entreprises du Royaume et françaises de développer des chaînes de valeur intégrées, de co-industrialiser certains secteurs stratégiques et d’explorer des solutions innovantes en matière de durabilité et de transition énergétique.

Chakib Alj a insisté sur l’importance de transformer ce forum en un outil opérationnel, capable de générer des retombées économiques tangibles pour les deux pays: «ce forum n’est pas seulement une vitrine, c’est une plateforme pour initier des projets concrets et bâtir ensemble un partenariat durable et innovant», a-t-il souligné.

Avec la participation de décideurs politiques et économiques de haut niveau, le Forum Économique Royaume–France à Dakhla se présente comme un tournant stratégique dans la redéfinition des relations bilatérales.

La ville se positionne comme un trait d’union entre l’Europe, l’Afrique et les Régions du Sud du Royaume, offrant un cadre propice à l’investissement, à l’innovation et à la coopération industrielle.

En accueillant ce forum, Dakhla confirme sa place de hub économique régional et s’affirme comme un catalyseur de projets à fort impact socio-économique, capable de transformer le potentiel des Régions du Sud du Royaume en une réalité concrète et durable.

Le 9 octobre, la ville ouvrira ainsi un nouveau chapitre de la coopération Royaume–France, tournée vers l’avenir et un co-développement, partagé.