Le Forum économique Maroc-France aura lieu à Dakhla

Le Forum économique Maroc-France, prévu le 9 octobre à Dakhla, se tiendra à Dakhla sous le thème «Vers de nouvelles perspectives de développement du partenariat économique Maroc-France».

Les préparatifs de l’organisation du Forum économique Maroc-France, prévu le 9 octobre à Dakhla, battent leur plein. Le forum se tiendra cette année sous le thème «Vers de nouvelles perspectives de développement du partenariat économique Maroc-France». «Organisé au cœur du Sahara marocain, le forum ambitionne d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique entre les deux pays et de mettre en lumière le potentiel stratégique de ces territoires», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 18 septembre.

Selon le quotidien, Chakib Alj, président de la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc), accompagné de son vice-président général Mehdi Tazi, a récemment réuni les acteurs clés pour finaliser les derniers volets organisationnels de l’événement. Parmi les participants figuraient également les co-présidents du Club des chefs d’entreprises France-Maroc, Mohamed El Kettani et Ross McInnes, ainsi que les dirigeants de fédérations sectorielles et de grandes entreprises opérant dans divers secteurs.

Reprise par L’Economiste, la CGEM explique que «ce forum économique de haut niveau à Dakhla s’inscrit dans la continuité d’un partenariat stratégique et historique entre le Maroc et la France. Il réunira des opérateurs économiques et institutionnels marocains et français de premier plan et a pour objectif d’explorer les opportunités d’investissement qu’offrent les régions du sud du Maroc et de promouvoir de nouvelles dynamiques de partenariat». L’événement se concentrera notamment sur des secteurs stratégiques tels que l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique, le tourisme et les services.

La France demeure un partenaire économique de premier plan pour le Maroc. Selon les données du ministère français des Affaires étrangères, les importations françaises en provenance du Royaume ont augmenté de 112% entre 2012 et 2022, portées par l’intégration croissante du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales, notamment dans le secteur automobile.

Avec 14,1 milliards d’euros d’échanges commerciaux en 2023, le Maroc est devenu le premier partenaire commercial de la France en Afrique. L’Hexagone reste le deuxième fournisseur et le deuxième client du Royaume. Sur le plan des investissements directs étrangers (IDE), la France se positionne également comme le premier investisseur étranger au Maroc, avec 8,4 milliards d’euros de stock d’IDE en 2023, soit 31% du total, principalement dans le secteur des services. Les investissements marocains en France sont eux aussi en progression, atteignant 1,7 milliard d’euros en 2023 contre 372 millions en 2015.

La relation entre les deux pays a récemment été qualifiée de «partenariat d’exception renforcé» lors de la visite d’État au Maroc du président Emmanuel Macron. Ce partenariat stratégique vise notamment à renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie, de la connectivité et de la transition énergétique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les acteurs économiques des deux côtés de la Méditerranée.