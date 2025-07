Maroc–France: une diplomatie parlementaire en action

De gauche à droite, Christian Cambon, Gérard Larcher et Mohamed Zidouh, à Paris le 10 juillet 2025.

En déplacement à Paris, Mohamed Zidouh, président du groupe parlementaire d’amitié Maroc–France, a eu ce jeudi plusieurs entretiens avec de hauts responsables français, dont Gérard Larcher, président du Sénat. Ces échanges s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations institutionnelles entre les deux pays et de la consolidation du dialogue parlementaire bilatéral.

La rencontre, décrite comme «chaleureuse et fructueuse», s’est tenue en présence de Christian Cambon, envoyé spécial du Président du Sénat chargé des relations internationales. Les discussions ont porté sur la qualité des relations entre le Maroc et la France, qualifiées d’excellentes et appelées à se renforcer davantage, notamment depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté du Royaume sur ses provinces sahariennes.

Le développement des liens entre le Sénat français et la Chambre des conseillers a occupé une place centrale dans les échanges, tout comme le rôle croissant que les régions, tant françaises que marocaines, sont appelées à jouer pour dynamiser le partenariat bilatéral, a indiqué Mohamed Zidouh.

Les deux parties ont également évoqué la tenue du prochain forum parlementaire commun, prévu au Maroc avant la fin de l’année, qui devrait marquer une nouvelle étape dans la consolidation du dialogue institutionnel entre Rabat et Paris.

La rencontre de Paris s’inscrit dans la continuité de la visite officielle effectuée en février 2025 à Laâyoune par Gérard Larcher, président du Sénat français. Ce déplacement visait à refléter la nouvelle position de la France, consécutive à la reconnaissance officielle par le président Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, ainsi qu’au soutien exprimé en faveur du plan d’autonomie présenté par Rabat en 2007.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une importante délégation parlementaire marocaine, conduite par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, prend actuellement part à Paris aux travaux de la 51ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.