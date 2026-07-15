Politique

Le Maroc, priorité de la diplomatie française au Maghreb

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, effectue une visite officielle de deux jours au Maroc, (Photo/AFP). AFP or licensors

Revue de presseLe Premier ministre français, Sébastien Lecornu, qui effectue une visite officielle de deux jours au Maroc, salue «l’excellent niveau» de coopération entre Rabat et Paris dans plusieurs domaines. Au programme de cette visite figure notamment une rencontre de haut niveau entre les délégations française et marocaine, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 15/07/2026 à 20h55

«Le Maroc est désormais devenu la priorité de la diplomatie française et Paris ne cherche plus à préserver un équilibre au Maghreb». C’est ce que soulignent les médias de l’Hexagone à la veille de la visite de deux jours, les 15 et 16 juillet, qu’effectue au Maroc le Premier ministre français, Sébastien Lecornu. Lors de cette visite, son premier déplacement à l’étranger depuis sa prise de fonction, Lecornu, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, rencontrera son homologue marocain, Aziz Akhannouch.

«Accompagné d’une douzaine de ministres, dont le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, Sébastien Lecornu aura un entretien bilatéral, ce jeudi, avec Aziz Akhannouch, avec lequel il tiendra ensuite un point de presse en fin de matinée», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 16 juillet.

Au programme de cette visite, qui doit se conclure par un déjeuner officiel, figurent également une rencontre de haut niveau entre les délégations française et marocaine au ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’un dépôt de gerbe au mausolée Mohammed V.Dans ce sillage, rappelle le quotidien, le Premier ministre français a salué à Paris «l’excellent niveau» de coopération policière et judiciaire avec le Maroc. «Je salue l’excellent niveau de coopération policière et judiciaire avec le Maroc et la qualité de cette relation puissante avec nos partenaires marocains», a affirmé Lecornu, qui répondait au Sénat aux questions d’actualité adressées à son gouvernement.

De même, il s’est félicité de la présence au Sénat d’une délégation de députés marocains, invités par le président du groupe d’amitié France-Maroc, le sénateur Christian Cambon, dans le cadre de la dynamique qui caractérise les relations bilatérales, notamment en matière de diplomatie parlementaire. «La délégation marocaine, conduite par le président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des conseillers, Mohamed Zidouh, s’est ainsi entretenue avec les eurodéputés français François-Xavier Bellamy, vice-président du Groupe du Parti populaire européen (PPE), Pierre Jouvet, vice-président du Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), et l’eurodéputée Fabienne Keller, questeure du Parlement européen», rappelle le quotidien.

Lors de ces échanges, François-Xavier Bellamy a mis en avant «la profondeur des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et la France», qualifiant le Royaume d’exemple en matière d’ouverture, de dynamisme et de développement. Il a également souligné «le processus de développement tous azimuts dans lequel le Maroc s’est engagé», estimant que «l’Union européenne se devait de reconnaître les efforts d’un partenaire sérieux, crédible et respectueux de ses engagements», rapporte le quotidien.

Évoquant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, Bellamy a rappelé «la position de la France reconnaissant la marocanité du Sahara», estimant qu’elle s’inscrivait «dans le respect du droit international».

Pour sa part, poursuit Assabah, Pierre Jouvet a qualifié «le Maroc de partenaire géopolitique indispensable pour la France et pour l’Europe», soulignant «l’importance de consolider davantage les relations entre les deux pays et de préserver les acquis de leur partenariat».

Par La Rédaction
Le 15/07/2026 à 20h55

LEs contenus liés

Economie

France-Maroc: Sébastien Lecornu à Rabat pour consolider un partenariat d’exception

Politique

Maroc-France: 10 ministres accompagneront Sébastien Lecornu à Rabat

Politique

Maroc-France: Sébastien Lecornu attendu à Rabat le 15 juillet

Economie

Forum économique Maroc-France à Dakhla: les provinces du Sud au cœur du nouveau partenariat stratégique entre Rabat et Paris

Economie

Maroc-France: Dakhla, nouveau pôle d’attraction des investissements

Articles les plus lus

1
Algérie: la paranoïa du régime fabrique un complot marocain pour masquer le fiasco électoral
2
Le Maroc, le grand paradoxe du PP dans sa course à la Moncloa
3
Football, pensée magique et théorie(s) du complot
4
Manchester City prêt à offrir 100 M€ pour Ayyoub Bouaddi, un transfert record pour un joueur marocain
5
Algérie: les élections ou le Hirak silencieux
6
Entretien. Le colonel Michael Gacheru décrypte les ambitions américaines derrière le nouveau centre militaire de Tan-Tan
7
Les élections algériennes... Quelles élections?
8
Coopération militaire Maroc–États-Unis: un centre multidomaine stratégique en gestation à Tan-Tan
Revues de presse

Voir plus