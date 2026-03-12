Sahara: un règne, une œuvre (EP7). De grands investissements pour valoriser la richesse maritime de la région Dakhla-Oued Eddahab

La façade atlantique de Dakhla-Oued Eddahab constitue l’un des principaux réservoirs halieutiques du Maroc. Pour mieux exploiter ce potentiel, plusieurs projets structurants ont été lancés afin de développer la transformation industrielle des produits de la mer, renforcer l’aquaculture et moderniser les infrastructures logistiques liées au secteur.

Parmi les projets phares de ce programme figurent des initiatives dédiées à la valorisation des produits de la pêche maritime, pour un investissement d’environ 1,2 milliard de dirhams, notamment dans le domaine des poissons pélagiques. Le programme prévoit également la création d’un pôle de compétitivité des produits de la mer. Il inclut par ailleurs des projets de développement de l’aquaculture, mobilisant des investissements pouvant atteindre 2,8 milliards de dirhams.

Dans ce contexte, six unités industrielles ont été implantées dans la zone industrielle de Dakhla. Elles jouent un rôle clé dans la valorisation et l’amélioration de la qualité des produits de la mer, en permettant au secteur de passer d’une activité principalement axée sur la congélation à une véritable industrie de transformation et de conditionnement, ce qui devrait accroître la valeur ajoutée des produits halieutiques.

Pour Bouchaib Qiri, directeur régional de l’Industrie et du Commerce à Dakhla, ces investissements marquent une évolution importante du secteur dans la région. «Dakhla accueille désormais des unités industrielles dont l’activité ne se limite plus à la congélation et à l’exportation du poisson. Nous sommes passés à une phase de valorisation, notamment avec la production de conserves de poisson, mais aussi de farine et d’huile de poisson», explique-t-il.

Ces unités industrielles devraient générer des milliers d’emplois directs et indirects, contribuant ainsi au renforcement du tissu économique et social de la région. Elles participent également à faire des provinces du Sud un modèle de développement intégré, associant valorisation des ressources naturelles, modernisation des infrastructures, promotion de l’équité territoriale et consolidation de la souveraineté nationale.

Les réalisations enregistrées ces dernières années, qu’il s’agisse du développement des infrastructures industrielles, des projets d’aquaculture ou encore de la modernisation des ports, illustrent la capacité du Maroc à transformer ses ressources maritimes en opportunités économiques et sociales concrètes au bénéfice des populations locales.

Par ailleurs, deux centres de distribution et de commerce ont été réalisés à Bir Gandouz et Guerguerat, chacun s’étendant sur une superficie de 30 hectares et répondant à des standards modernes, pour un investissement global de 160 millions de dirhams.

«Ces projets visent à soutenir le commerce, la distribution et la logistique dans la région. Il s’agit de deux zones dédiées au commerce, au stockage et à la logistique, réalisées dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab. Leur objectif est de renforcer les capacités de stockage et de mettre en place des infrastructures logistiques modernes, de nouvelle génération, au service des acteurs du commerce extérieur», précise Bouchaib Qiri.

Ces infrastructures ambitionnent ainsi de renforcer le positionnement stratégique de la région en tant que plateforme d’échanges commerciaux entre le Maroc et son espace africain, tout en donnant un nouvel élan à la dynamique de développement que connaît cette partie du Royaume.