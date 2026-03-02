Economie

Sahara: un règne, une œuvre (EP4). La station de dessalement de l’eau de mer à Dakhla: un modèle de durabilité et d’innovation

Vue de la station de dessalement de Dakhla. (S.Bouaamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 02/03/2026 à 21h17

VidéoPortées par une dynamique de développement soutenue, les provinces du Sud franchissent un nouveau cap avec la mise en service de la station de dessalement de Dakhla. Ce chantier stratégique s’inscrit dans une vision de croissance durable et intégrée, fondée sur l’innovation technologique et la gestion optimisée des ressources naturelles.

Située au nord de la ville de Dakhla, la station de dessalement d’eau de mer a été réalisée entre 2021 et 2025, pour un investissement global avoisinant 2,5 milliards de dirhams. Cette infrastructure stratégique affiche une capacité de production annuelle d’environ 37 millions de mètres cubes, destinés à couvrir à la fois les besoins en irrigation agricole et l’alimentation en eau potable de la ville et de ses environs.

Elle constitue une avancée majeure pour faire face au stress hydrique et consolider la sécurité hydrique de la région.

Le projet s’inscrit dans un modèle de développement innovant fondé sur l’approche intégrée «Eau – Énergie – Alimentation». La station de dessalement est intégralement alimentée par une énergie éolienne propre. À cette fin, un parc éolien d’une capacité installée de 60 MW a été mis en service, faisant de cette infrastructure une référence nationale en matière de couplage entre dessalement et énergies renouvelables, et renforçant l’orientation vers une économie bas carbone.

La capacité nominale de production atteint environ 100.000 m³ par jour, soit près de 37 millions de m³ par an. Sur ce volume, environ 30 millions de m³ sont destinés à l’irrigation de 5.000 hectares de terres agricoles, tandis que 7 millions de m³ sont consacrés à l’alimentation en eau potable de Dakhla et des zones avoisinantes.

Au-delà de sa portée environnementale, le projet constitue également un levier structurant de développement économique et social pour la région.

Lire aussi : Sahara: un règne, une œuvre (EP3). Vision royale et développement national: le port Dakhla Atlantique

Cette station de dessalement devrait contribuer significativement à l’essor de cultures à forte valeur ajoutée, renforcer l’attractivité territoriale pour les investissements agricoles et générer près de 10.000 emplois pérennes, directs et indirects.

Le projet illustre également un modèle abouti de partenariat public-privé (PPP), associant notamment les entreprises Nareva et Engie. Cette configuration témoigne de la confiance des investisseurs dans le climat des affaires au Maroc et consolide la position du Royaume en tant qu’acteur régional de référence dans les secteurs des énergies renouvelables et du dessalement de l’eau.

Par Souilme Bouaamoud
Le 02/03/2026 à 21h17
#Station de dessalement#projet#Sahara#stress hydrique#durabilité#Innovation

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Sahara: un règne, une œuvre (EP3). Vision royale et développement national: le port Dakhla Atlantique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Sahara: un règne, une œuvre (EP2). Sécurité, connectivité, croissance: les promesses tenues de la voie express Tiznit-Dakhla

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Une délégation de hauts dirigeants d’entreprises allemandes en visite à Dakhla

Articles les plus lus

1
Attaques de l’Iran contre les pays arabes: le régime d’Alger affiche sa bipolarité
2
Fès: 20 ans de prison ferme pour le psychiatre accusé d’exploitation sexuelle de ses patientes
3
Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain
4
Attaques de l’Iran contre les pays du Golfe: l’Algérie ne condamne pas le régime des Mollahs
5
Reprise du trafic maritime au port de Casablanca après l’incident du navire Ionikos
6
Mille visages, mille horizons, une identité... quand le Ftour pluriel célèbre la jeunesse et la tamaghrabit
7
Nakhla fait le plein: les images du deuxième plus ancien barrage du nord du Maroc
8
Facturation électronique en 2026: «La majorité des entreprises n’est pas encore prête», alerte Imad Moumin
Revues de presse

Voir plus