Sahara: un règne, une œuvre (EP4). La station de dessalement de l’eau de mer à Dakhla: un modèle de durabilité et d’innovation

Située au nord de la ville de Dakhla, la station de dessalement d’eau de mer a été réalisée entre 2021 et 2025, pour un investissement global avoisinant 2,5 milliards de dirhams. Cette infrastructure stratégique affiche une capacité de production annuelle d’environ 37 millions de mètres cubes, destinés à couvrir à la fois les besoins en irrigation agricole et l’alimentation en eau potable de la ville et de ses environs.

Elle constitue une avancée majeure pour faire face au stress hydrique et consolider la sécurité hydrique de la région.

Le projet s’inscrit dans un modèle de développement innovant fondé sur l’approche intégrée «Eau – Énergie – Alimentation». La station de dessalement est intégralement alimentée par une énergie éolienne propre. À cette fin, un parc éolien d’une capacité installée de 60 MW a été mis en service, faisant de cette infrastructure une référence nationale en matière de couplage entre dessalement et énergies renouvelables, et renforçant l’orientation vers une économie bas carbone.

La capacité nominale de production atteint environ 100.000 m³ par jour, soit près de 37 millions de m³ par an. Sur ce volume, environ 30 millions de m³ sont destinés à l’irrigation de 5.000 hectares de terres agricoles, tandis que 7 millions de m³ sont consacrés à l’alimentation en eau potable de Dakhla et des zones avoisinantes.

Au-delà de sa portée environnementale, le projet constitue également un levier structurant de développement économique et social pour la région.

Cette station de dessalement devrait contribuer significativement à l’essor de cultures à forte valeur ajoutée, renforcer l’attractivité territoriale pour les investissements agricoles et générer près de 10.000 emplois pérennes, directs et indirects.

Le projet illustre également un modèle abouti de partenariat public-privé (PPP), associant notamment les entreprises Nareva et Engie. Cette configuration témoigne de la confiance des investisseurs dans le climat des affaires au Maroc et consolide la position du Royaume en tant qu’acteur régional de référence dans les secteurs des énergies renouvelables et du dessalement de l’eau.