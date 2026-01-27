Economie

Une délégation de hauts dirigeants d’entreprises allemandes en visite à Dakhla

Association fédérale allemande des PME en visite à Dakhla.

C’est une première dans l’histoire des relations économiques maroco-allemandes. Du 20 au 23 janvier 2026, le BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Association fédérale allemande des PME), représentant près de 3,3 millions d’entreprises allemandes, a initié et conduit une mission économique de haut niveau au Maroc, incluant une étape stratégique à Dakhla.

Par La Rédaction
Le 27/01/2026 à 08h27

Cette mission, première du genre organisée par le BVMW au Sahara marocain, a bénéficié du soutien du ministère marocain de l’Investissement. La délégation a notamment visité le port de Dakhla ainsi que plusieurs sites industriels et infrastructures locales, afin d’évaluer le potentiel économique, logistique et énergétique de la région.

Parmi les entreprises participantes figuraient plusieurs groupes industriels et technologiques de premier plan, notamment: Thyssenkrupp Uhde (ingénierie industrielle et construction d’unités), Europipe GmbH (infrastructures énergétiques et pipelines), WILO (gestion de l’eau), Xlinks Energy (énergie), Maximator GmbH (hydrogène et carburants alternatifs), ainsi que Boreal Light GmbH (dessalement), Ryll Lab GmbH (ingénierie et analyse de gaz) et Sonnenkonzept/Solar Allianz (énergies renouvelables).

Ces entreprises, actives dans le secteur énergétique ont exprimé un vif intérêt pour le marché marocain et les provinces du Sud en particulier où des réussites géopolitiques ont été enregistrées grâce à la vision prospective du roi Mohammed VI. Ces entreprises ont examiné à la fois les perspectives d’investissement offertes par les provinces du Sud, tant dans le cadre de projets industriels que de plateformes d’exportation et de partenariats public-privé.

Lire aussi : Dakhla modernise son réseau d’éclairage: plus d’efficacité, moins de consommation

À Rabat, la délégation était accompagnée lors de ses réunions institutionnelles par Rabii El Bacha, coordinateur énergie et climat du BVMW et docteur en droit des énergies, à l’occasion de rencontres avec plusieurs acteurs publics stratégiques, notamment l’ONHYM, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ainsi que d’autres institutions marocaines concernées par l’énergie et l’investissement.

Dr. El Bacha a affirmé que «cette visite économique n’est pas anodine et marque un tournant dans les relations entre les deux pays». Le jeune expert a souligné la nécessité pour les responsables publics de «mesurer pleinement la portée stratégique de ce type d’initiative», et la nécessaire poursuite des réformes législatives et réglementaires pour institutionnaliser les dispositifs de modernisation du secteur énergétique, auxquelles a appelé le Roi, dans le message royal d’acceptation du Prix du Visionnaire en efficacité énergétique qui lui fut décerné en 2017.

Dr. El Bacha a enfin tenu à souligner que l’ouverture à Rabat du Bureau de l’association fédérale allemande marque le début d’une nouvelle dynamique pour le renforcement de la coopération multidimensionnelle entre le Maroc et l’Allemagne. Le Bureau inscrit en effet ses actions dans le cadre de la Déclaration conjointe Maroc-Allemagne du 25 août 2022 où a notamment été réaffirmée la volonté commune de développer davantage les relations économiques et commerciales bilatérales et d’encourager les acteurs économiques à cet égard.

Par La Rédaction
Le 27/01/2026 à 08h27
#Allemagne-Maroc#énergie#PME#gaz#Investissement#Dakhla

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marché mondial du GNL: le Maroc se positionne dans un cycle d’abondance énergétique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Energie solaire hors réseau: le Maroc, un modèle africain de durabilité, selon l’IRENA

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Carbone: une empreinte modeste, des émissions en hausse

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Dakhla, l’ambition atlantique d’un hub économique et durable à l’horizon 2035

Articles les plus lus

1
Jean-Baptiste Guégan: «la CAN 2025 au Maroc, un tournoi qui rompt avec les vieux récits»
2
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
3
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
4
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
5
Une victoire molle
6
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
7
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
8
Fès submergée de beauté: l’oued Al-Jawahir renaît sous les pluies et fait de la médina une «Venise miniature»
Revues de presse

Voir plus