Une délégation de hauts dirigeants d’entreprises allemandes en visite à Dakhla

Cette mission, première du genre organisée par le BVMW au Sahara marocain, a bénéficié du soutien du ministère marocain de l’Investissement. La délégation a notamment visité le port de Dakhla ainsi que plusieurs sites industriels et infrastructures locales, afin d’évaluer le potentiel économique, logistique et énergétique de la région.

Parmi les entreprises participantes figuraient plusieurs groupes industriels et technologiques de premier plan, notamment: Thyssenkrupp Uhde (ingénierie industrielle et construction d’unités), Europipe GmbH (infrastructures énergétiques et pipelines), WILO (gestion de l’eau), Xlinks Energy (énergie), Maximator GmbH (hydrogène et carburants alternatifs), ainsi que Boreal Light GmbH (dessalement), Ryll Lab GmbH (ingénierie et analyse de gaz) et Sonnenkonzept/Solar Allianz (énergies renouvelables).

Ces entreprises, actives dans le secteur énergétique ont exprimé un vif intérêt pour le marché marocain et les provinces du Sud en particulier où des réussites géopolitiques ont été enregistrées grâce à la vision prospective du roi Mohammed VI. Ces entreprises ont examiné à la fois les perspectives d’investissement offertes par les provinces du Sud, tant dans le cadre de projets industriels que de plateformes d’exportation et de partenariats public-privé.

À Rabat, la délégation était accompagnée lors de ses réunions institutionnelles par Rabii El Bacha, coordinateur énergie et climat du BVMW et docteur en droit des énergies, à l’occasion de rencontres avec plusieurs acteurs publics stratégiques, notamment l’ONHYM, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ainsi que d’autres institutions marocaines concernées par l’énergie et l’investissement.

Dr. El Bacha a affirmé que «cette visite économique n’est pas anodine et marque un tournant dans les relations entre les deux pays». Le jeune expert a souligné la nécessité pour les responsables publics de «mesurer pleinement la portée stratégique de ce type d’initiative», et la nécessaire poursuite des réformes législatives et réglementaires pour institutionnaliser les dispositifs de modernisation du secteur énergétique, auxquelles a appelé le Roi, dans le message royal d’acceptation du Prix du Visionnaire en efficacité énergétique qui lui fut décerné en 2017.

Dr. El Bacha a enfin tenu à souligner que l’ouverture à Rabat du Bureau de l’association fédérale allemande marque le début d’une nouvelle dynamique pour le renforcement de la coopération multidimensionnelle entre le Maroc et l’Allemagne. Le Bureau inscrit en effet ses actions dans le cadre de la Déclaration conjointe Maroc-Allemagne du 25 août 2022 où a notamment été réaffirmée la volonté commune de développer davantage les relations économiques et commerciales bilatérales et d’encourager les acteurs économiques à cet égard.