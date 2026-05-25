Economie

Nador West Med: nouvelle étape clé avec la mise en service d’une deuxième ligne électrique à très haute tension

L’ONEE a mis en service une deuxième ligne THT, destinée à alimenter le complexe Nador West Med, dimanche 24 mai 2026.

Les préparatifs vont bon train pour la mise en service du complexe industrialo-portuaire Nador West Med, prévue au quatrième trimestre 2026. L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) annonce la mise sous tension, dimanche 24 mai 2026, d’une deuxième ligne Très Haute Tension (225 kV), destinée à renforcer l’alimentation électrique du futur complexe et de ses zones industrielles.

Par La Rédaction
Le 25/05/2026 à 13h18

Cette nouvelle infrastructure intervient un an après la mise en service d’une première ligne 225 kV réalisée en mai 2025, souligne l’ONEE dans un communiqué. Elle constitue ainsi une nouvelle étape dans le déploiement progressif du schéma global d’alimentation électrique du site, appelé à devenir l’un des futurs hubs industriels et portuaires majeurs du Royaume.

Lire aussi : Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir

Selon l’ONEE, cette deuxième liaison électrique permettra de consolider la sécurisation de l’approvisionnement énergétique du complexe, en répondant aux besoins à court et moyen termes, à mesure que les infrastructures portuaires et industrielles entreront progressivement en activité.

L’ONEE a mis en service une deuxième ligne THT, destinée à alimenter le complexe Nador West Med, dimanche 24 mai 2026.

La réalisation de cette infrastructure a mobilisé d’importants moyens humains et techniques, avec l’appui des autorités locales, permettant une mise en service dans les délais prévus.

L’opération s’inscrit dans un effort coordonné visant à anticiper la demande énergétique future d’un site appelé à accueillir des activités industrielles et logistiques de grande envergure.

Par La Rédaction
Le 25/05/2026 à 13h18
#ONEE#Maroc#Nador West Med

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