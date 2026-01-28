Le Roi préside une réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med

Le roi Mohammed VI lors de la réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med, le 28 janvier 2026 à Casablanca.

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, le mercredi 28 janvier 2026 au Palais Royal de Casablanca, une réunion de travail, consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med.

Cette réunion de travail, qui intervient en perspective du lancement opérationnel de ce port durant le quatrième trimestre de cette année, s’inscrit dans le cadre de la Vision Royale visant à arrimer durablement l’économie du Royaume aux chaînes de valeur mondiale, à travers la mise en place d’infrastructures portuaires de premier plan.

Au cours de la réunion de travail, un exposé a été présenté devant Sa Majesté le Roi par le président du Conseil d’administration de Nador West Med, M. Fouad Brini, sur l’état d’avancement du projet ainsi que sur les réalisations à date.

Après le succès international de Tanger Med, devenu le premier hub portuaire d’Afrique et de Méditerranée, le nouveau projet Nador West Med vient prolonger cette Ambition Royale, pour bâtir un système portuaire national performant et complémentaire, au service de la compétitivité de l’économie nationale, de la création d’emplois et du développement équilibré des territoires.

Conçu comme un projet intégré, il repose sur un complexe portuaire de nouvelle génération, adossé à une vaste plateforme industrielle, logistique et énergétique. Il a mobilisé à ce jour des investissements publics et privés de 51 milliards de dirhams.

Sur le volet portuaire, l’ensemble des infrastructures de base sont aujourd’hui réalisées et comprennent 5,4 km de digues, 4 km linéaires de quais, et 4 postes énergétiques.

Les contrats de concessions portuaires des deux terminaux à conteneurs ont été signés, et entreront en service progressivement dès cette année.

Nador West Med déploie également une offre nouvelle, d’un hub énergétique comprenant le premier terminal de gaz naturel liquéfié du Royaume, pour une capacité annuelle de 5 milliards de m3, ainsi qu’un terminal hydrocarbures.

Cette composante stratégique répond directement aux impératifs de souveraineté énergétique du Royaume.

Au démarrage, le port disposera d’une capacité annuelle de 5 millions de conteneurs et 35 millions de Tonnes de vrac liquide et solide. À terme, le potentiel additionnel de développement annuel est de 12 millions de conteneurs et de 15 millions de Tonnes de vrac liquide.

Adossé au complexe portuaire, le projet prévoit également le déploiement de nouvelles zones d’activités, d’une superficie de 700 Hectares dans une première phase, qui ont d’ores et déjà enregistré les premières installations d’opérateurs internationaux.

Les investissements privés confirmés à ce jour dans ce nouveau complexe portuaire et industriel, pour un montant global de 20 milliards de dirhams, témoignent de la confiance accordée par des opérateurs internationaux, maritimes et industriels de premier plan au Maroc.

Au terme de cet exposé, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a donné Ses Hautes Instructions pour prendre toutes les dispositions nécessaires par les différents intervenants afin de garantir le démarrage dans les meilleures conditions du projet, et procéder à la mise en œuvre rapide de programmes de formation spécifiques en vue d’accompagner les investisseurs, faciliter l’insertion des jeunes et améliorer leur employabilité.

Le Souverain a également donné Ses Hautes Instructions pour veiller à ce que l’impact de ces investissements bénéficie à toutes les provinces faisant partie de la zone de rayonnement du port, accompagner le projet par des programmes de mise à niveau territoriale en vue d’améliorer le cadre de vie dans la région, et réaliser un plan d’action multidimensionnel qui préserve le développement futur du projet.

Cette réunion de travail s‘est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, de la ministre de l’Économie et des Finances, Mme Nadia Fettah, du ministre de l’Équipement et de l’Eau, M. Nizar Baraka, du ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali, et du président du Conseil d’administration de Nador West Med, M. Fouad Brini»