Le roi Mohammed VI offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre sénégalais

Le roi Mohammed VI a offert, ce lundi 26 janvier à Rabat, un déjeuner en l’honneur du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko et la délégation l’accompagnant, présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ont notamment pris part à ce déjeuner, le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, l’ambassadeur de la République du Sénégal au Maroc, Seynabou Dial, ainsi que les membres de la délégation accompagnant M. Sonko.

Ont été conviés aussi à ce déjeuner, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, le conseiller du Roi, Omar Kabbaj, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri.

Aziz Akhannouch et Ousmane Sonko avaient, pour rappel, coprésidé, lundi à Rabat, les travaux de la 15ème Grande commission mixte de coopération Maroc-Sénégal, qui ont été couronnés par l’adoption d’un Communiqué conjoint et la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat, de mémorandums d’entente et de protocoles d’accord.