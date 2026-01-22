Maroc-Sénégal: une haute commission mixte pour un partenariat consolidé

Les visites du Roi Mohammed VI au Sénégal ont imprimé une dimension nouvelle aux relations entre Rabat et Dakar, unies par des liens historiques indéfectibles. Pour accompagner cette dynamique politique d’exception, le partenariat économique aspire désormais à un élan renouvelé. C’est dans ce contexte que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu au téléphone, mercredi 21 janvier, avec son homologue sénégalais, Osmane Sonko.

Les deux responsables ont convenu de la tenue, comme prévu, de la 15e session de la Haute commission mixte de partenariat marocco-sénégalaise les 26 et 27 janvier à Rabat, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 23 janvier. Cet échange a permis de réaffirmer la profondeur des relations stratégiques et exceptionnelles unissant les deux pays sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et du Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Les deux parties ont souligné la solidité de leurs liens étendus, qui englobent des dimensions humanitaires, religieuses et économiques robustes.

Lors de la 14e session, à Dakar, les participants avaient manifesté une volonté commune d’intensifier et de diversifier la coopération bilatérale, en ouvrant de nouveaux horizons. Plusieurs initiatives avaient été lancées pour explorer des axes de coopération prioritaires et concrétiser des projets aux retombées directes et profitables pour les peuples des deux pays, en tant qu’acteurs que bénéficiaires. Cette session avait été marquée par la signature de cinq accords de coopération, notamment dans les domaines sécuritaire, culturel et éducatif, ainsi que par un mémorandum d’entente relatif à la gestion des affaires des ressortissants des deux pays à l’étranger.

Il a été également été convenu d’instaurer une dynamique vertueuse dans la coopération agricole, via la création d’une commission technique chargée d’étudier et de définir les axes prioritaires. Un renforcement de la coopération dans le domaine de l’élevage avait aussi été acté, portant sur l’échange d’expertises pour le développement des filières laitières et équines, ainsi que sur l’amélioration de la santé animale.

Cette amitié séculaire et cette coopération étroite ont été une nouvelle fois illustrées il y a deux jours, lorsque le Président sénégalais a reçu la sélection de football sénégalaise à son retour du Maroc, note Al Ahdath Al Maghribia. Le chef de l’État a exprimé la gratitude de la nation envers le Royaume du Maroc, le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour la chaleur de l’hospitalité réservée et la réussite de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations. Une position qui reflète indéniablement la profondeur des relations historiques et spirituelles liant Rabat à Dakar, et ce, malgré les tentatives récurrentes de parasitage émanant de certaines parties connues dans la région.