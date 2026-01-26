Maroc–Sénégal: seize accords pour hisser le partenariat à un nouveau palier

Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal et son homologue marocain Aziz Akhannouch, lors de la 15ème session de la Haute commission mixte de coopération, à Rabat le 26 janvier 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le Maroc et le Sénégal se sont engagés à consolider leur partenariat économique et social à l’issue des travaux de la 15ème session de la Haute commission mixte de coopération, tenue sous la présidence des chefs de gouvernement.

À cette occasion, les deux parties ont signé seize accords et instruments juridiques couvrant plusieurs domaines clés: l’enseignement supérieur, l’industrie et les PME, l’agriculture, la pêche, les ports, la sécurité animale, ainsi que la formation.

Les chefs de gouvernement, Aziz Akhannouch et Ousmane Sonko, ont d’abord rappelé les liens séculaires et historiques qui unissent les deux pays dans l’ensemble des secteurs, avant d’exprimer leur engagement commun à porter ce partenariat à un niveau supérieur, conformément aux orientations du roi Mohammed VI et du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

Réunis à Rabat, les deux responsables ont insisté sur cette «volonté commune» d’aller de l’avant, éclipsant presque les tensions liées à la finale de la CAN-2025. Aziz Akhannouch a, pour sa part, rappelé la centralité de la cause nationale, évoquant le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, ainsi que les initiatives royales en direction du Sahel et de la façade atlantique.

De son côté, le Premier ministre sénégalais a appelé Rabat à œuvrer en faveur d’un rééquilibrage de la balance commerciale au profit de Dakar et à accorder une attention accrue à la communauté sénégalaise établie au Maroc. Avant de conclure, Ousmane Sonko a effectué un détour par la question sportive, évoquant indirectement la dernière finale de la CAN-2025. Il a estimé que «les dérapages observés, ici ou là, ne doivent être ni niés, ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur, et non comme des fractures politiques ou culturelles».

Lire aussi : Maroc–Sénégal: vers une nouvelle impulsion stratégique de la haute commission mixte de coopération

Par ailleurs, dans le cadre de sa visite officielle, le Premier ministre sénégalais s’est rendu dimanche au complexe de l’OCP à Benguérir. Une réunion des hommes d’affaires marocains et sénégalais se tiendra mardi à Casablanca, afin d’examiner les potentialités d’investissement dans chacun des deux pays.

Au-delà des signatures et des déclarations, Rabat et Dakar tracent ainsi une trajectoire de coopération assumée, où l’économie, la diplomatie et les liens humains se conjuguent pour transformer une relation historique en levier stratégique durable.