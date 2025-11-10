Politique

Le Sénégal salue la Résolution 2797 consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Les drapeaux du Royaume du Maroc et de la république du Sénégal.

La République du Sénégal a exprimé, à travers un communiqué conjoint publié à Rabat, son plein soutien à la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025. Ce texte historique réaffirme la prééminence du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique base sérieuse et crédible pour une solution politique durable au différend autour du Sahara.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/11/2025 à 19h42

La République du Sénégal a salué l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Résolution 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, la prééminence du plan d’autonomie proposé par le Royaume comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint adopté, lundi à Rabat, à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, qui effectue une visite d’amitié et de travail dans le Royaume.

Après avoir réitéré le soutien constant et ferme du Sénégal à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire national, y compris la région du Sahara, le chef de la diplomatie sénégalaise a aussi renouvelé le plein appui du gouvernement de son pays au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, présenté par le Maroc, comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de ce différend régional.

Lire aussi : Maroc–Sénégal: vers une nouvelle impulsion stratégique de la haute commission mixte de coopération

Se félicitant de cette position, Nasser Bourita a remercié la partie sénégalaise pour l’appui ferme et constant à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, ce qui démontre la parfaite connaissance de la genèse et des péripéties de ce dossier ainsi que de ses répercussions sur la stabilité et l’intégration régionale, souligne-t-on dans le communiqué conjoint.

Il a également salué l’ouverture par le Sénégal, le 5 avril 2021, d’un Consulat général dans la ville de Dakhla.

Par ce nouvel appui, Dakar confirme son rôle de partenaire stratégique et fidèle allié du Maroc en Afrique. La reconnaissance claire de la souveraineté marocaine sur le Sahara par le Sénégal illustre une convergence politique durable entre deux nations liées par une amitié historique et une vision commune de la stabilité régionale.

#Sénégal#Sahara#Sahara marocain#Conseil de sécurité de l'ONU#Maroc-Afrique

