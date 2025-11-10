Maroc–Sénégal: vers une nouvelle impulsion stratégique de la haute commission mixte de coopération

Le Maroc et le Sénégal ont décidé de réunir prochainement leur haute commission mixte de coopération, sous la présidence des chefs de gouvernement des deux pays. Cette annonce a été faite lors d’un point de presse conjoint entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, qui effectue sa première visite officielle au Maroc.

Les deux ministres ont ainsi exprimé l’excellence des relations qui unissent le Maroc et le Sénégal dans tous les domaines, indiquant que les deux pays préparent une rencontre au sommet entre les deux chefs d’État.

Nasser Bourita a évoqué les «liens profonds» d’amitié et de fraternité, tandis que son homologue sénégalais a qualifié le Maroc de «terre du Sénégal à l’étranger», illustrant ainsi les rapports étroits qui unissent les peuples sénégalais et marocains.

«Dès la semaine prochaine, les deux pays vont commencer l’échange de délégations ministérielles pour consolider le partenariat bilatéral», a déclaré Nasser Bourita, en qualifiant le Maroc et le Sénégal de pays stratégiquement alliés.

Il a indiqué par ailleurs que le Sénégal, auquel le Maroc est lié par de nombreux accords de coopération, a un rôle actif à jouer au sein de l’initiative royale pour les pays de la façade atlantique — un regroupement de 23 États ayant le littoral atlantique en commun.

De même, le ministre marocain a souligné «la place centrale» que le Sénégal est appelé à occuper dans le méga-projet de gazoduc Nigéria–Maroc, qui doit transiter par treize pays, dont le Sénégal.

«Pour le projet royal d’accorder l’accès à la mer via le Maroc des pays enclavés du Sahel, le Sénégal est disposé à co-piloter cette initiative comme il est prêt à entreprendre une démarche pragmatique en ce qui concerne le gazoduc Maroc–Nigéria», a déclaré le chef de la diplomatie sénégalaise, dont le pays est entré dans la production de pétrole en juin 2024 grâce au champ de Sangomar, exploité par l’Australien Woodside Energy.

Le ministre a en outre salué la «coopération exemplaire» qui a toujours existé entre le Maroc et le Sénégal. «125 accords de coopération lient les deux pays et la première convention que le Sénégal a signée après son indépendance a été conclue avec le Maroc», a souligné Cheikh Niang.

Cette relance du partenariat stratégique entre Rabat et Dakar s’inscrit dans une longue tradition d’amitié et de solidarité exemplaire. Au-delà des symboles, elle confirme la volonté partagée des deux nations de construire une Afrique unie, prospère et souveraine, arrimée à ses propres ambitions et ouverte sur l’avenir.