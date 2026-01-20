Donald Trump s’appuie sur la sagesse du roi Mohammed VI pour instaurer la paix au Moyen-Orient

Pour réaliser son objectif d’instauration de la paix, et son corollaire de règlement de tous les conflits qui déchirent le Moyen-Orient depuis près de huit décennies maintenant, le président Donald Trump a sollicité l’aide du roi Mohammed VI, dont la sagesse et le poids diplomatique sont reconnus dans cette région et au-delà.

Dans son édition du mercredi 21 janvier, le quotidien arabophone Assabah revient sur l’invitation reçue par le roi Mohammed VI de la part du président américain, lui demandant de faire partie des membres du Conseil de paix que Donald Trump est en train de constituer dans le cadre de son initiative visant à instaurer une paix durable au Moyen-Orient, à travers une nouvelle approche de règlement des conflits.

«Cette invitation n’est pas une simple démarche protocolaire dictée par une quelconque conjoncture politique passagère, mais cette invitation doit être comprise comme étant le couronnement d’un long parcours stratégique ayant fait du roi du Maroc l’un des rares chefs d’État et souverains ayant travaillé en permanence sur la recherche de la paix, loin des slogans creux ou de circonstance», affirme Cherkaoui Roudani, expert en géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique. Selon ce dernier, le roi Mohammed VI a toujours «perçu les affaires de paix et de sécurité à travers une logique anticipative, basée sur la sagesse politique, la patience stratégique et l’engagement ferme en faveur de la légalité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. C’est cette approche qui a fait que le roi Mohammed VI est toujours très écouté, car ayant la confiance de tout le monde, à une époque où la cacophonie tente de l’emporter sur le sérieux».

C’est ainsi que le roi Mohammed VI a toujours érigé en priorité la recherche de la paix en Afrique et au Moyen-Orient, et particulièrement en défendant inlassablement la cause palestinienne. En tant que président du Comité Al-Qods, le roi du Maroc joue un rôle moral et historique, unique en son genre, car ne transigeant jamais sur les droits historiques et légitimes des Palestiniens sur la capitale de leur futur État. Cela sans parler des aides humanitaires et de toutes sortes que le Royaume du Maroc a toujours fournies aux Palestiniens, ceux habitant l’enclave de Gaza en premier.

Le choix du roi Mohammed VI en tant que membre du Conseil de paix signifie que le Maroc, toujours selon Roudani, est un architecte incontournable et un partenaire indispensable dans l’instauration de la paix et de la sécurité mondiales. Et Roudani de conclure que «l’institution monarchique au Maroc n’est pas seulement un pilier national et régional, mais une référence qui doit être consultée à chaque fois qu’il est question de paix et de stabilité à travers le monde».