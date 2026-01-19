Le roi Mohammed VI répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir membre fondateur du Conseil de Paix

La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures, précise le communiqué, ajoutant que cette invitation constitue une reconnaissance du leadership éclairé du Roi et de sa stature en tant qu’acteur de paix incontournable. Elle témoigne de la confiance dont jouit le Souverain auprès du président des États-Unis et de la communauté internationale.

Tout en saluant l’engagement et la vision du président Donald Trump pour la promotion de la paix, le Roi a bien voulu répondre favorablement à cette invitation. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc ratifiera la Charte constitutive de ce Conseil.

Le Conseil de Paix prendra la forme juridique d’une organisation internationale ayant pour ambition la promotion de la stabilité, la restauration de la gouvernance et la garantie d’une paix durable dans les zones touchées ou menacées par les conflits. Le mandat de cette structure majeure se fondera sur la coopération pratique, l’action effective et des partenariats orientés vers des résultats tangibles. La participation à ce Conseil se fait exclusivement sur invitation du Président des États-Unis d’Amérique.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc salue l’annonce du lancement de la deuxième phase du plan de paix global du président Trump, ainsi que la création officielle du Comité national pour l’administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire.

Le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi, réitère son engagement constant en faveur d’une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, permettant l’établissement d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte et en paix avec Israël, conclut le communiqué.