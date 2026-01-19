Politique

Le roi Mohammed VI répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir membre fondateur du Conseil de Paix

Le président américain Donald Trump et le roi Mohammed VI (photomontage).

Le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a reçu une invitation de Donald J. Trump, président des États-Unis d’Amérique, pour se joindre, en tant que membre fondateur, au Conseil de Paix que le président américain envisage de lancer comme initiative visant à «contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/01/2026 à 18h53

La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures, précise le communiqué, ajoutant que cette invitation constitue une reconnaissance du leadership éclairé du Roi et de sa stature en tant qu’acteur de paix incontournable. Elle témoigne de la confiance dont jouit le Souverain auprès du président des États-Unis et de la communauté internationale.

Tout en saluant l’engagement et la vision du président Donald Trump pour la promotion de la paix, le Roi a bien voulu répondre favorablement à cette invitation. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc ratifiera la Charte constitutive de ce Conseil.

Lire aussi : Sahara marocain: les Etats-Unis se félicitent de l’adoption «historique» de la résolution 2797 du Conseil de sécurité

Le Conseil de Paix prendra la forme juridique d’une organisation internationale ayant pour ambition la promotion de la stabilité, la restauration de la gouvernance et la garantie d’une paix durable dans les zones touchées ou menacées par les conflits. Le mandat de cette structure majeure se fondera sur la coopération pratique, l’action effective et des partenariats orientés vers des résultats tangibles. La participation à ce Conseil se fait exclusivement sur invitation du Président des États-Unis d’Amérique.

Par ailleurs, le Royaume du Maroc salue l’annonce du lancement de la deuxième phase du plan de paix global du président Trump, ainsi que la création officielle du Comité national pour l’administration de Gaza comme organisme transitoire temporaire.

Le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi, réitère son engagement constant en faveur d’une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient, permettant l’établissement d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte et en paix avec Israël, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/01/2026 à 18h53
#Roi Mohammed VI#Donald Trump#Maroc-Etats-Unis#Moyen-Orient#Gaza

LEs contenus liés

Sports

CAN 2025: Infantino remercie le roi Mohammed VI, félicite le Sénégal et condamne le comportement de certains supporters et de certains membres de l’équipe sénégalaise

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les efforts du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, salués par le Conseil des ministres arabes de l’information

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Une victoire dans la sagesse: la haute leçon du Roi Mohammed VI

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara marocain: les Etats-Unis se félicitent de l’adoption «historique» de la résolution 2797 du Conseil de sécurité

Articles les plus lus

1
Le roi Mohammed VI répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir membre fondateur du Conseil de Paix
2
Sur hautes instructions du Roi, le prince Moulay Rachid reçoit les membres de l’équipe nationale de football, finaliste de la CAN Maroc-2025
3
Un influenceur algérien appelle à tuer les Marocains en Algérie
4
CAN 2025: pourquoi la stratégie sécuritaire du Maroc a fait la différence, selon Le Journal du Dimanche
5
Le Roi adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football, finalistes de la CAN
6
Les barrages affichent un taux de remplissage de 47,8%, avec plus de 8 milliards de m³ en réserve
7
Tribune. Quand le Maroc réussit, ça énerve… et quand le «frère» fait scandale, ça choque
8
Un dimanche pas comme les autres
Revues de presse

Voir plus