Les efforts du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, salués par le Conseil des ministres arabes de l’information

Le roi Mohammed VI.

Le Conseil des ministres arabes de l’information relevant de la Ligue des États arabes, a salué, mercredi, les efforts déployés par le Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, en soutien à la cause palestinienne.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/11/2025 à 19h47

Dans une décision publiée à l’issue des travaux de sa 55ème session ordinaire, le Conseil a appelé les médias arabes à mettre en lumière les initiatives menées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, en faveur d’Al-Qods et de la cause palestinienne.

Le Conseil a également invité les États membres ainsi que les organisations et unions œuvrant dans le domaine médiatique à adopter et à mettre en œuvre les activités et programmes inscrits dans le premier objectif général du plan exécutif visant à concrétiser la stratégie médiatique arabe relative à «la centralité de la cause palestinienne pour la Nation arabe et à l’identité arabe d’Al-Qods occupée, capitale de l’État de Palestine», conformément à ses objectifs spécifiques.

Lire aussi : Question palestinienne: le Roi réaffirme l’engagement du Maroc pour une paix juste et durable au Moyen-Orient

L’ordre du jour de cette 55ème session ordinaire a porté, entre autres, sur l’opérationnalisation de la Charte d’honneur médiatique arabe, le suivi du plan d’action médiatique, le plan de lutte contre le terrorisme, la feuille de route médiatique arabe pour le développement durable 2030, la stratégie arabe d’éducation aux médias et à l’information, le plan de communication environnementale, ainsi que les relations avec les grandes entreprises médiatiques internationales.

La session a également examiné plusieurs questions organisationnelles, dont la formation du bureau exécutif, la désignation de la Capitale arabe de l’information pour 2026, le suivi des activités des missions et des organismes médiatiques relevant de la Ligue, ainsi que l’octroi du statut d’observateur à l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et à l’Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime au sein du Conseil des ministres arabes de l’Information.

Politique

Société

Politique

Politique

