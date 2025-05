Palestine: «La solution à deux États est l’unique voie vers la paix», Nasser Bourita réitère la position du Maroc

Le chef de la diplomatie marocaine a réaffirmé la position du Maroc au sujet de la coexistence pacifique de l’État palestinien avec celui d’Israël, lors de l’ouverture de la 5ème réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États.

Une cinquantaine de ministres et de représentants de pays venant d’Europe, d’Afrique, d’Asie ainsi que de la Ligue arabe ont participé à cette réunion organisée par le Maroc et les Pays-Bas. «Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant du Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la cause palestinienne et du soutien à la paix au Moyen-Orient», a souligné Nasser Bourita.

Et d’ajouter qu’elle s’inscrit également dans l’effort continu que le Maroc déploie depuis des décennies «pour promouvoir une solution durable et globale au Moyen-Orient, partant de la conviction profonde que cette solution ne peut se réaliser que par la création d’un État palestinien vivant côte à côte avec l’État d’Israël, dans le cadre d’une solution à deux États. Cette 5ème réunion se tient également au Maroc parce que ce pays a toujours adopté, face au conflit israélo-palestinien, une approche pragmatique», a insisté Nasser Bourita.

Avec la participation de plus de 50 délégations, ouverture à Rabat, de la 5è réunion de l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, en partenariat 🇲🇦-🇳🇱sous le thème:"Maintenir la dynamique du processus de paix:leçons tirées, réussites et perspectives" pic.twitter.com/r9YD3OD6KZ — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 20, 2025

Le ministre marocain a poursuivi en affirmant qu’«au-delà des condamnations et des dénonciations, le Maroc œuvre concrètement à rapprocher les positions vers une solution durable. Notre pays a toujours cru qu’il n’existait pas d’autre solution que celle des deux États. C’est la seule solution où tout le monde est gagnant, sans qu’il y ait de perdants».

🇲🇦🇵🇸🇮🇱 Nasser Bourita : « Le Maroc a toujours cru que l’issue du conflit passe par la création d’un État palestinien vivant côte à côte avec Israël, dans le cadre de la solution à deux États. » pic.twitter.com/y4I05Xq9BI — Le360 (@Le360fr) May 20, 2025

«La solution à deux États est celle qui peut garantir la pérennité de la paix dans la région, en s’appuyant sur des références largement reconnues à l’échelle internationale», a encore déclaré Nasser Bourita.

La France, pour sa part, a envoyé un message clair à travers Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Paris a en effet affiché sa détermination à reconnaître un État palestinien. Cette décision devrait intervenir lors de la conférence internationale co-présidée par la France et l’Arabie saoudite qui se tiendra du 17 au 20 juin, afin de relancer une solution pacifique au conflit israélo-palestinien dite «à deux États».

À Rabat, la 5ème réunion a débattu de plusieurs thématiques, notamment l’impact des processus de paix au Moyen-Orient, les efforts de soutien aux structures de gouvernance de l’État palestinien et les fondements économiques de la paix dans cette région.

Cette 5ème réunion s’est tenue à Rabat alors qu’Israël mène des agressions meurtrières à Gaza où la situation humanitaire est catastrophique, ont dénoncé des participants, dont la ministre d’État aux Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Varsen Agabekian Shahin.