Maroc-Palestine. Bayt Mal Al Qods apporte son secours à 800 enfants

«Les activités de Bayt Mal Al Qods Acharif se poursuivent sur le terrain avec notamment une prise en charge de 300 enfants amputés d’un des membres, y compris l’octroi de prothèses», a indiqué le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, dans un entretien avec Le360.

Ce dernier a rappelé que le 34ème Sommet arabe a rendu un hommage au roi Mohammed VI pour les efforts qu’il accomplit à la tête du Comité islamique d’Al Qods et de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif. «Cette action se déroulera en collaboration avec la Jordanie à travers l’Agence, qui prendra en charge les frais médicaux de 300 enfants amputés de Gaza», a précisé Mohamed Salem Cherkaoui.

Un deuxième volet de cette action porte sur la prise en charge de 500 enfants orphelins, «victimes de la guerre menée contre les Palestiniens. Ces orphelins bénéficieront d’une bourse d’études et seront pris en charge pour leur nourriture durant les années de leur scolarité», a-t-il expliqué.

Une troisième action porte sur la création de «Haya», une plateforme électronique destinée aux enfants. Il s’agit d’une bande dessinée animée en 3D qui raconte en trois langues (arabe, français et anglais) l’histoire et les conquêtes de Salaheddine El Ayoubi. Cette application, selon Cherkaoui, vise à expliquer aux enfants que la région «réunissait les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l’islam».

Dans leur déclaration issue du 34ème Sommet arabe qui s’est tenu le 17 mai à Bagdad, les rois et chefs d’État des nations arabes ont affirmé leur soutien au rôle du Comité Al Qods et de l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif, placés sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

Le même soutien a été réaffirmé par les dirigeants arabes face «aux développements et aux violations israéliennes dans la ville d’Al Qods occupée». Les chefs d’État arabes ont également exprimé, dans la résolution, leur «appui au budget de l’État palestinien et de la résistance du peuple palestinien», leurs remerciements au Royaume du Maroc, qui a apporté une partie de sa contribution pour l’augmentation du capital des Fonds Al Qods et Al-Aqsa.