Question palestinienne: le Roi réaffirme l’engagement du Maroc pour une paix juste et durable au Moyen-Orient

Ces efforts doivent être déployés selon des normes claires et dans un horizon temporel raisonnable, loin de toute logique de gestion de crise, a souligné le Souverain dans un message adressé au président du Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Coly Seck, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée cette année le 25 novembre, ajoutant que le but ultime est d’instaurer un climat de sécurité, de stabilité et de prospérité pour tous les peuples de la région.

Le Roi a rappelé, dans ce cadre, qu’après la guerre dévastatrice de deux ans qui a ravagé Gaza, des efforts diplomatiques soutenus et intenses ont abouti à un accord de cessez-le-feu que «Nous espérons voir pleinement mis en œuvre dans toutes ses phases», notant qu’il sera ainsi «possible de stopper la machine à tuer et d’alléger la souffrance du peuple palestinien frère, en facilitant la fourniture fluide et en quantités suffisantes de l’aide humanitaire qui lui est destinée».

«Cela permettra aussi de lancer en urgence le processus de reconstruction et d’ouvrir in fine les perspectives d’un règlement politique juste et global de la question palestinienne», a ajouté le Souverain.

Saluant cette évolution positive, le Roi a tenu à valoriser les efforts inlassables et l’implication personnelle de du président Donald Trump, dont le rôle a été décisif pour atteindre cet objectif noble, tout en appréciant à leur juste valeur les efforts acharnés menés, à cet effet, par tous les médiateurs.

Le Roi a, en outre, indiqué que le Royaume du Maroc, fidèle à son engagement en faveur de la paix, est totalement disposé à contribuer activement à toutes les étapes et à tous les processus convenus dans le cadre du dernier accord de cessez-le-feu.

«Nous nous trouvons à un moment charnière, porteur d’espoir, dans la longue marche du peuple palestinien vers la liberté et l’indépendance. Il faut, dès lors, mettre à profit les opportunités et les possibilités qu’offre ce tournant décisif par une mobilisation régionale et internationale continue, afin d’assurer la mise en œuvre de tous les termes de l’accord», a soutenu le Souverain.

Le Roi a, dans ce contexte, relevé que tout effort international visant à instaurer une paix juste et durable doit être guidé par des fondamentaux: garantir l’unité de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, politiquement et administrativement, sous la supervision de l’Autorité nationale palestinienne, dans la perspective qu’ensemble, elles constituent une partie intégrante de l’État palestinien souhaité, avec Al-Qods Oriental pour capitale, et appuyer l’Autorité nationale palestinienne, sous la conduite du président Mahmoud Abbas, et renforcer ses capacités politiques, administratives et financières.

Il s’agit également, a poursuivi le Souverain, de soutenir l’économie palestinienne par la levée des obstacles à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes; d’encourager les efforts de réconciliation palestinienne pour assurer l’unité nationale sous l’égide de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP); et d’engager, selon un échéancier précis et bien défini et dans l’optique de la Solution à deux États, un processus de négociation sérieux entre les parties, dont le but ultime est d’établir un État palestinien souverain et viable sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods Oriental pour capitale, vivant côte à côte avec l’État d’Israël, en paix et en sécurité.

Le Roi a aussi souligné que tout au long des deux dernières années, le peuple palestinien a enduré les pires souffrances, bien au-delà de ce que n’importe quelle communauté humaine peut supporter, rappelant que par solidarité avec le peuple palestinien et en réaction à la catastrophe humanitaire qu’il a vécue, le Royaume a pris l’initiative, à cinq occasions depuis octobre 2023, d’envoyer une aide humanitaire d’urgence vers la bande de Gaza, comprenant des denrées alimentaires, de l’eau, du matériel de secours, des médicaments et des fournitures médicales.

La dernière opération en date a été la mise en place en deux temps d’un pont aérien pour le transport de près de 300 tonnes d’aides humanitaires marocaines et leur acheminement à la destination finale via une voie terrestre inédite, a dit le Souverain.

Le Roi a, par ailleurs, assuré qu’un règlement juste et durable de la question palestinienne n’est envisageable que si le sujet d’Al-Qods Acharif est traité avec sérieux et responsabilité, eu égard à la forte symbolique liée à la Ville Sainte et à son statut hautement sensible.

Conscient de cette dimension, le Souverain, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a dit poursuivre sans relâche les efforts visant à préserver le cachet civilisationnel authentique de la Ville Sainte d’Al-Qods, à protéger son statut juridique, à défendre la sacralité de ses Lieux saints islamiques et chrétiens.

«Pour cela, Nous conjuguons travail diplomatique et actions de terrain à travers les projets sociaux réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif», a affirmé le Roi, tout en exprimant sa vive préoccupation face à la recrudescence des actes de provocation menés unilatéralement par la partie israélienne dans la ville d’Al-Qods et aux violations répétées de la mosquée sacrée d’Al-Aqsa.

«Ces agissements, s’ils persistent, menacent de nous entrainer dans la spirale d’un affrontement religieux qui pourrait, qu’à Dieu ne plaise, embraser la région toute entière», a averti le Roi.

Le Souverain a, d’autre part, déploré la situation en Cisjordanie qui vit «une réalité tout aussi tragique et périlleuse en raison de l’expansion des colonies et de l’intensification des attaques quotidiennes visant les Palestiniens et leurs biens, afin de déplacer les populations paisibles. Le but ultime est d’imposer une annexion de facto et de jure, au risque de saper le fondement matériel de la Solution à deux États».

Par ailleurs, le Roi a souligné qu’à la faveur des reconnaissances internationales continues de l’État de Palestine, l’élan mondial croissant en faveur du droit des Palestiniens à établir un État indépendant dans le cadre de la Solution à deux États, renforce la dynamique enclenchée par l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, à l’initiative conjointe du Royaume d’Arabie saoudite et de la République française.

Cet élan reflète aussi la conviction grandissante qu’il n’y a pas d’alternative à cette Solution et que tout nouvel atermoiement pour retarder sa mise en œuvre n’a plus lieu d’être, a assuré le Souverain, faisant savoir qu’en signe d’adhésion et de soutien à cette dynamique, et en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, le Royaume du Maroc a accueilli, en mai 2025, la 5ème réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la Solution à deux États.

«La solution à deux États est donc devenue une exigence immédiate dictée par le réalisme politique», a relevé le Roi, notant que cette solution revêt, en même temps, «une portée humanitaire et morale en vertu de laquelle justice doit être rendue à un peuple privé depuis des décennies de ses droits politiques légitimes et de sa dignité que garantissent pourtant toutes les lois divines et séculières».