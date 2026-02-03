Infrastructures gazières: le gouvernement suspend l’appel d’offres du terminal GNL de Nador West Med

Dans son communiqué, le ministère commence par remercier l’ensemble des opérateurs nationaux et internationaux ayant manifesté leur intérêt pour ce chantier d’envergure, dont les avis de mise en concurrence avaient été publiés le 5 décembre 2025. D’un montant estimé à environ 1 milliard de dollars, le projet porte notamment sur la réalisation d’un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Nador West Med, avec un réseau de gazoducs reliant les infrastructures portuaires au Gazoduc Maghreb-Europe (GME), puis entre le GME et les zones industrielles de Kénitra et de Mohammedia.

Selon le MTEDD, la décision de surseoir à la poursuite de la procédure intervient en raison de «nouveaux paramètres et hypothèses» liés au projet. Sans en préciser la nature, le ministère souligne le caractère hautement stratégique de cette infrastructure pour le Royaume, laissant entendre que ces évolutions nécessitent un réexamen approfondi du cadre du projet avant toute attribution.

Le ministère précise ainsi qu’il est procédé, à ce stade, à la suspension de la réception des dossiers de candidature ainsi qu’à l’ouverture des offres déjà reçues. Il assure par ailleurs que toute nouveauté concernant ce projet structurant et le processus de concurrence fera l’objet d’une communication ultérieure.

Cette suspension intervient quelques jours après la réunion de travail présidée par le Roi consacrée au complexe portuaire Nador West Med. Lors de cette rencontre, la composante hub énergétique du projet a été mise en avant, comprenant le premier terminal de GNL du Royaume, avec une capacité annuelle de 5 milliards de m³, ainsi qu’un terminal hydrocarbures. Une composante qualifiée de stratégique, «répondant directement aux impératifs de souveraineté énergétique du Royaume», selon le communiqué du Cabinet royal publié à l’issue de la réunion.