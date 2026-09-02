Nador West Med lève 2,2 milliards de dirhams pour financer son développement

Nador West Med SA a procédé à une émission obligataire ordinaire par placement privé portant sur un montant global de 2,2 milliards de dirhams. L’opération a été structurée, coordonnée et placée avec l’accompagnement de Valoris Corporate Finance, Valoris Securities, Capital Trust Finance, Capital Trust Securities et CIH Bank.

Cette nouvelle opération de financement intervient alors que le projet portuaire de Nador West Med se rapproche de son entrée en service, prévue au quatrième trimestre 2026. Les fonds levés doivent contribuer à accompagner les besoins de financement liés au développement du projet et à ses différentes infrastructures.

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Implanté sur la façade méditerranéenne, le complexe portuaire comprend notamment des infrastructures dédiées aux activités portuaires et logistiques, ainsi que des zones destinées au développement d’activités industrielles.

L’émission a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé.

Pour Nador West Med SA, cette levée de fonds constitue ainsi une nouvelle source de financement à l’approche de la mise en service du projet. Celle-ci intervient après plusieurs opérations d’investissement consacrées à la réalisation des infrastructures portuaires et des équipements nécessaires à son exploitation.