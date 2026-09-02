Economie

Nador West Med lève 2,2 milliards de dirhams pour financer son développement

Le port Nador West Med entrera en service au quatrième trimestre 2026.

Nador West Med SA a réalisé une émission obligataire ordinaire par placement privé d’un montant global de 2,2 milliards de dirhams. Cette opération doit contribuer au financement du développement du projet portuaire, dont l’entrée en service est prévue au quatrième trimestre 2026.

Par La Rédaction
Le 02/09/2026 à 10h40

Nador West Med SA a procédé à une émission obligataire ordinaire par placement privé portant sur un montant global de 2,2 milliards de dirhams. L’opération a été structurée, coordonnée et placée avec l’accompagnement de Valoris Corporate Finance, Valoris Securities, Capital Trust Finance, Capital Trust Securities et CIH Bank.

Cette nouvelle opération de financement intervient alors que le projet portuaire de Nador West Med se rapproche de son entrée en service, prévue au quatrième trimestre 2026. Les fonds levés doivent contribuer à accompagner les besoins de financement liés au développement du projet et à ses différentes infrastructures.

Lire aussi : Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir

Implanté sur la façade méditerranéenne, le complexe portuaire comprend notamment des infrastructures dédiées aux activités portuaires et logistiques, ainsi que des zones destinées au développement d’activités industrielles.

L’émission a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé.

Pour Nador West Med SA, cette levée de fonds constitue ainsi une nouvelle source de financement à l’approche de la mise en service du projet. Celle-ci intervient après plusieurs opérations d’investissement consacrées à la réalisation des infrastructures portuaires et des équipements nécessaires à son exploitation.

Par La Rédaction
Le 02/09/2026 à 10h40
#Nador West Med#Maroc#CIH Bank#Financement

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