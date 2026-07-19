Oriental: Nador West Med, moteur d’un nouveau cycle de développement

Cette dynamique s’inscrit dans une phase plus opérationnelle du développement régional. Après des années consacrées à l’identification des opportunités, l’heure est désormais à l’accompagnement concret des investissements, avec pour objectif d’en maximiser les retombées en matière d’emploi et de développement local.

Pour Amin Fatmi, président de la CGEM-Oriental, cette mutation trouve son origine dans la vision royale amorcée par le discours du 18 mars 2003, qui a constitué un véritable point d’inflexion pour la région. Ce discours a, en effet, impulsé une série de projets structurants dans les domaines des infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires. Dans ce paysage, le port Nador West Med s’impose aujourd’hui comme le projet phare, en raison de sa capacité à structurer un écosystème industriel intégré et à attirer des investissements étrangers de grande envergure.

Les premiers résultats de cette attractivité sont déjà visibles. Une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de pales d’éoliennes s’est implantée dans la région, générant plus de 2.000 emplois, avec une production orientée vers l’export. Parallèlement, un projet industriel dans la fabrication de pneumatiques est en cours de développement et devrait créer plus de 1.500 emplois supplémentaires. Autant d’indicateurs qui confirment l’émergence progressive d’un pôle industriel structuré.

Pour les acteurs économiques, ces investissements marquent le début d’une transformation profonde de l’Oriental. Longtemps perçue comme une région à dominante frontalière, elle est désormais appelée à devenir un véritable hub industriel, avec des effets d’entraînement attendus sur l’emploi, les services et l’ensemble des activités liées à la nouvelle plateforme logistique.

Dans ce contexte, le secteur privé affiche un optimisme mesuré mais réel. Les opérateurs économiques estiment que ces projets structurants contribueront à désenclaver durablement la région et à la hisser au rang de territoire compétitif, capable d’attirer des capitaux nationaux et internationaux. Le port Nador West Med dépasse ainsi progressivement son ancrage régional pour acquérir une dimension internationale.

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À l’approche de sa mise en service, ce chantier d’envergure cristallise les attentes. Il a notamment été au cœur de la cinquième édition de l’événement «Nador durable», organisée sous le thème «Le port Nador West Med au service du commerce extérieur».

Pour Mohamed Bahri, directeur de cette manifestation, ce choix thématique n’est pas anodin. Il reflète la place stratégique qu’occupe désormais le port dans la trajectoire de développement du Royaume. Conçu comme un hub logistique et économique de dimension mondiale, Nador West Med est appelé à renforcer l’attractivité du territoire et à stimuler les échanges extérieurs.

L’événement a réuni un large éventail d’acteurs publics et privés, ainsi que des experts et investisseurs, autour d’un salon régional dédié à l’investissement et au développement durable, illustrant l’intérêt croissant suscité par la région.

Au-delà de ses retombées immédiates, le port Nador West Med s’inscrit dans une vision de long terme. Pensé pour anticiper les mutations du commerce maritime, de l’énergie et des chaînes d’approvisionnement mondiales, il constitue l’un des projets structurants majeurs du Royaume.