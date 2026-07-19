Société

Rampants venimeux: la mobilisation préventive s’organise

La région de Marrakech-Safi détient le record national de décès par envenimation.

La région de Marrakech-Safi détient le record national de décès par envenimation. . DR

Revue de presseSelon les données du Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM), le royaume a enregistré 20.583 cas déclarés de piqûres de scorpions et 405 morsures de serpents, ayant causé de nombreux décès, durant l’année 2025. Dans un récent communiqué, l’Association marocaine des professionnels de lutte anti-nuisibles et anti-poison en appelle à la mobilisation préventive et demande a être associée à tous les efforts de la lutte anti-poison. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 20h41

Dans le sillage de la dynamique nationale initiée par le ministère de la Santé et de la protection sociale, et qui a été lancée à partir de la province de Kelâat-Sraghna avec l’organisation de la Semaine nationale de prévention anti-poison, en vue de lutter contre l’emposonnement dû aux piqûres de scorpion et morsures de serpent, les professionnels de la lutte anti-nuisibles montent au créneau en vue d’être associés à cette initiative.

Ils ont ainsi, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition du lundi 20 juillet, choisi comme slogan pour leur communiqué: «De la prévention à la prise en charge, travaillons avec efficacité contre les empoisonnements dus aux piqûres de scorpions et morsures de serpents». En fait, il ne s’agit pas là d’un simple slogan, mais de tout un programme qui va de la sensibilisation des populations jusqu’à la formation des professionnels de la santé, en passant par une amélioration de la prise en charge rapide des victimes d’empoisonnement. En effet, estime l’association, la prévention contre les dangers de piqûres de scorpion et morsures de serpent repose sur une série d’interventions complémentaires impliquant les citoyens et les communes, mais aussi une meilleure connaissance des catégories des rampants en fonction de leur dangerosité et des lieux où ils prolifèrent.

La saison estivale est particulièrement propice à cette prolifération, également renforcée par la canicule, l’humidité, les eaux stagnantes et l’amoncellement des détritus. Le manque d’hygiène et d’entretien des zones d’habitat favorise aussi la prolifération d’autres nuisibles (cafards, mouches, moustiques et insectes…). Cette situation constitue un véritable défi à la santé publique et au cadre de vie des personnes. La gêne constante générée par les piqûres d’insectes en est un exemple vécu au quotidien par les citoyens à travers tout le pays.

Mais si les insectes peuvent causer certaines maladies, souvent sans danger, les morsures de serpent et piqûres de scorpion doivent être affrontés avec plus de sérieux, selon l’association, qui préconise de commencer par le nettoyage de fond en comble des habitats, de s’assurer constamment que les pierrailles et buissons qui entourent les maisons ne servent pas de gîtes aux rampants…

L’association, qui s’érige en appoint du Centre anti-Poison, conseille enfin qu’en cas de piqûre ou morsure venimeuse, il faut immédiatement contacter le numéro vert: 0801000180.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 20h41
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