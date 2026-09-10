Ports de nouvelle génération: Nador West Med entre dans sa phase opérationnelle

Le port de Nador West Med franchit une étape décisive dans son ambition de s’imposer comme un carrefour maritime incontournable en Méditerranée. Le concessionnaire West Med Container Terminal a officiellement annoncé, ce jeudi 10 septembre, que le Terminal Est est désormais pleinement opérationnel et prêt à recevoir ses premières escales commerciales. Cette annonce intervient à l’issue d’une phase d’essais concluante qui a permis de valider l’ensemble des chaînes logistiques, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Portée par la société WMCT, filiale conjointe de Marsa Maroc et de TIL, cette réalisation a été menée tambour battant, l’entreprise affirmant avoir réuni l’ensemble des conditions requises avec une avance notable sur son calendrier initial. Pour s’en assurer, une escale test en conditions réelles a été organisée, agissant comme un véritable test grandeur nature. Cette répétition générale a permis de tester avec succès la coordination des équipes, le fonctionnement des équipements et l’efficacité des processus opérationnels mis en place.

Plusieurs mois de travail intensif ont ainsi abouti à cette phase de maturité. Les équipes ont notamment finalisé les aménagements des infrastructures, procédé à la réception et au montage des équipements de pointe, déployé les systèmes informatiques nécessaires et structuré des programmes de recrutement et de formation pour le personnel local. Cette montée en puissance opérationnelle valide la dimension technique du terminal, désormais capable de manipuler les plus grands porte-conteneurs de la flotte mondiale, écrit Challenge.

Cette échéance s’inscrit dans la stratégie de croissance de Marsa Maroc, qui avait déjà affiché ses ambitions lors de la publication de ses résultats financiers pour l’exercice 2025 en avril dernier, plaçant l’entrée en service de ce terminal au cœur de ses priorités, aux côtés des activités de remorquage et d’assistance maritime sur le site.

Pour sa phase de lancement, la nouvelle infrastructure portuaire affichera une capacité annuelle de cinq millions de conteneurs, complétée par trente-cinq millions de tonnes de vrac, tant liquide que solide. À terme, le site disposera d’un potentiel de développement additionnel considérable, estimé à douze millions de conteneurs supplémentaires et quinze millions de tonnes de vrac, confirmant la vision à long terme de ce méga-projet pour l’économie nationale et régionale.