Economie

Tangier Logistics Days 2026: Tanger Med organise sa 8ème édition autour des nouveaux enjeux de la Supply Chain

Lors de la 7ème édition des Tangier Logistics Days, organisée par Tanger Med.

Plus de 400 participants sont attendus le 25 septembre au Tanger Med Port Center pour la 8ème édition des Tangier Logistics Days. Organisée par Tanger Med, la rencontre sera consacrée à la transformation de la Supply Chain par l’intelligence artificielle et la data.

Par La Rédaction
Le 08/09/2026 à 14h01

La 8ème édition des Tangier Logistics Days se tiendra le vendredi 25 septembre 2026 au Tanger Med Port Center, autour du thème «Supply Chain augmentée: l’Homme et la data, ressources rares et stratégiques».

Organisé par Tanger Med, ce rendez-vous réunira plus de 400 décideurs et experts marocains et internationaux de la supply chain.

Les débats porteront notamment sur l’impact de l’intelligence artificielle sur la transformation des opérations, l’évolution des compétences requises pour les supply chain managers de demain, ainsi que sur les enjeux liés à la performance, à la souveraineté des données et à la résilience des chaînes logistiques.

Lire aussi : Achats: le Maroc veut faire de la supply chain un levier de compétitivité

Des experts nationaux et internationaux interviendront autour de plusieurs enjeux liés à la Supply Chain de demain, notamment la transformation par l’IA, la souveraineté des données, l’évolution des compétences et les nouveaux leaderships.

Un atelier Vibe Coding sera également proposé. Les participants pourront y travailler sur des cas d’usage concrets de l’intelligence artificielle liés aux enjeux de la Supply Chain.

La journée sera également consacrée aux rencontres et au partage d’expériences entre décideurs, industriels, logisticiens, chercheurs et institutionnels.

Par La Rédaction
Le 08/09/2026 à 14h01
#Maroc#Tanger Med#Supply Chain#Intelligence artificielle#Tangier Logistics Days

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