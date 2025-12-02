PME Supply Chain: un programme de 100 MDH pour accélérer la modernisation logistique des PME

Le programme «PME Supply Chain», couvrant la période 2025-2029, a été lancé officiellement à Rabat le 2 décembre 2025.

Le Maroc active un nouveau levier pour moderniser son écosystème logistique. Le programme «PME Supply Chain», doté d’une enveloppe de 100 millions de dirhams et couvrant la période 2025-2029, a été lancé officiellement à Rabat le 2 décembre 2025, lors d’une cérémonie réunissant les principaux acteurs institutionnels et professionnels du secteur, note le communiqué officiel publié à cette occasion.

Selon la même source, ce programme s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique. Il résulte d’un partenariat étroit entre le ministère du Transport et de la Logistique, le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’AMDL, Maroc PME, la CGEM et la FTL.

L’objectif, selon les parties prenantes, est d’accompagner les PME logistiques dans leur montée en compétences, leur transformation digitale et l’adoption de standards Qualité-Sécurité-Environnement (QSE), devenus indispensables pour répondre aux exigences de l’industrie et des chaînes de valeur mondiales.

Ainsi, le programme s’articule autour de trois axes majeurs: d’abord, l’amélioration de la performance opérationnelle des entreprises; ensuite, la digitalisation des processus et de la gestion; enfin, l’intégration de systèmes de management QSE, destinés à renforcer la fiabilité et la conformité des services logistiques. Cette approche vise à créer un socle homogène de compétences et de pratiques permettant de soutenir la compétitivité du secteur sur le long terme.

«PME Supply Chain» mobilise une enveloppe de 100 millions de dirhams sur quatre ans. Le communiqué précise que ce financement public ambitionne de générer un effet de levier significatif en attirant des investissements privés, notamment pour l’amélioration des infrastructures, l’adoption d’outils digitaux et la montée en gamme des services logistiques.

Le pilotage opérationnel du programme sera assuré conjointement par l’AMDL et Maroc PME dans le cadre d’une gouvernance qualifiée de «concertée et participative».

Le dispositif s’adresse aux PME actives dans le transport routier de marchandises, l’entreposage, les services 3PL et 4PL, la logistique du e-commerce ainsi que divers services spécialisés de la supply chain.

À travers ce programme, le Maroc vise un périmètre d’action élargi, en particulier le renforcement de la qualité et de la compétitivité de l’offre logistique nationale, dans un contexte d’intégration économique croissante, aussi bien à l’échelle régionale que continentale.

Le communiqué souligne que ce programme traduit la volonté de renforcer la coopération public-privé et de favoriser l’émergence de prestataires logistiques plus performants, innovants et alignés sur les exigences environnementales. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où la logistique est désormais perçue comme un levier majeur de productivité, un atout clé d’attractivité pour l’investissement et un maillon déterminant dans la consolidation des chaînes de valeur industrielles.