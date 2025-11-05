Journée nationale de l’industrie: ABA Technology distinguée pour son innovation industrielle

Mohamed Ben Ouda, CEO d’ABA Technology, reçoit le trophée de leadership en matière d’innovation industrielle et de transformation digitale, décerné par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Lors de la troisième Journée nationale de l’industrie, ABA Technology s’est illustrée comme un acteur majeur de l’innovation industrielle et numérique au Maroc. En présentant un écosystème intégré reliant le monde physique et digital, l’entreprise a présenté des solutions de pointe couvrant la HealthTech, l’Industry X.0, les territoires intelligents, la sécurité et la Smart Supply Chain. Ces technologies, propulsées par l’intelligence artificielle et la FusionAI, traduisent pleinement l’ambition d’un Maroc souverain technologiquement, tourné vers l’avenir et la durabilité.

Les innovations d’ABA Technology ont été présentées au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence du président de la CGEM, Chakib Laalej, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et du ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane. Une reconnaissance officielle qui vient souligner la contribution du groupe à la dynamique “Invented & Made in Morocco”.

Lire aussi : Le marocain ABA Technology rejoint le géant NVIDIA Partner Network en tant que fournisseur de solutions

Lors du panel Talks Inspirants, Mohamed Ben Ouda, CEO d’ABA Technology, a partagé sa vision d’une innovation au service de l’humain, de la société et de la planète: une technologie porteuse de sens, de progrès et de souveraineté.

En clôture, ABA Technology s’est vu décerner un trophée récompensant son leadership en matière d’innovation industrielle et de transformation digitale. Cette distinction consacre la mission du groupe: créer de la valeur localement, tout en rayonnant globalement.