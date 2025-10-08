Economie

L’ONDA accélère sa transformation digitale pour des aéroports plus intelligents et performants

L’Office National des Aéroports (ONDA) engage une nouvelle étape de modernisation à travers un ambitieux programme de transformation digitale. Ce chantier englobe la refonte de la cybersécurité, la digitalisation des processus, la gouvernance des données ainsi que l’amélioration de l’expérience passager.

Par La Rédaction
Le 08/10/2025 à 12h03

Plaçant le numérique au cœur de sa stratégie, l’ONDA vise à faire de ses plateformes aéroportuaires des espaces intelligents, agiles et résilients, capables d’anticiper les évolutions technologiques et sécuritaires à venir. Cette démarche s’articule autour de trois axes majeurs.

Le premier concerne la refonte complète de la stratégie de cybersécurité. Celle-ci couvrira l’ensemble des systèmes IT et OT (Operational Technology) afin d’assurer une protection intégrale des opérations et des infrastructures critiques.

Le deuxième axe porte sur la digitalisation des processus métiers et de support, ainsi que sur la mise en place d’une gouvernance intégrée des données et de l’analytique. Objectif: améliorer la maîtrise de l’information, renforcer la prise de décision en temps réel et optimiser la performance collective de l’organisation.

Le troisième chantier met l’accent sur la digitalisation du parcours passager, pierre angulaire du projet «Expérience Client». L’ONDA ambitionne ainsi d’offrir des parcours plus fluides, des interactions personnalisées et une qualité de service renforcée dans tous ses terminaux.

Pour accompagner cette transformation, l’Office lance le recrutement d’un Directeur des Systèmes d’Information (DSI), chargé de piloter la stratégie IT et digitale. Ce poste stratégique s’adresse à des ingénieurs d’État ou docteurs en informatique disposant d’une solide expérience dans la gestion de systèmes d’information complexes.

«Ce recrutement marque une étape clé dans la stratégie de l’ONDA qui ambitionne de faire des aéroports marocains des modèles de performance et d’innovation», souligne l’Office public dans un communiqué.

#ONDA#Aéroport#Adel El Fakir#Transformation digitale

