Le marocain ABA Technology rejoint le géant NVIDIA Partner Network en tant que fournisseur de solutions

Mohamed Benouda, président-fondateur d'ABA Technology (troisième à droite) en compagnie des dirigeants du géant américain des puces NVIDIA, le 6 novembre 2024 à Barcelone.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie claire visant à accélérer la souveraineté technologique du Royaume du Maroc et à favoriser l’essor d’une IA utile, responsable et créatrice de valeur économique.

En rejoignant le NPN, ABA Technology renforce sa capacité à industrialiser des cas d’usage IA dans les secteurs de la manufacture, des mines, de l’énergie, de la santé et de l’administration publique, tout en garantissant la résidence locale des données, la sécurité opérationnelle et un impact mesurable, souligne ABA Technology dans un communiqué.

«Rejoindre le NVIDIA Partner Network est une étape majeure dans notre stratégie nationale et africaine, celle de faire émerger une IA souveraine, performante et ancrée dans les besoins industriels réels», a déclaré Mohamed Ben Ouda, président co-fondateur du groupe ABA Technology.

Au cœur de cette alliance se trouve FusionAI, la plateforme d’Intelligence artificielle développée par ABA Technology. FusionAI n’est pas une simple plateforme d’orchestration, mais la première AGI d’entreprise (Artificial General Intelligence) conçue pour penser, raisonner et agir à l’échelle organisationnelle. Cette convergence permet à FusionAI de devenir le socle technologique commun entre l’univers des données d’entreprise (ERP), des systèmes industriels (OT et IoT) et des agents cognitifs, ouvrant la voie à une Intelligence artificielle intégrée, explicable et souveraine.

Grâce à FusionAI by ABA Technology, les entreprises peuvent désormais automatiser des processus complexes mêlant informatique de gestion, systèmes physiques et décision cognitive, créer des agents IA spécialisés capables d’interagir avec leurs environnements (ERP, API, équipements industriels, capteurs), et piloter la performance en temps réel, du data center à l’edge, en assurant une traçabilité complète et une gouvernance souveraine.