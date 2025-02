Sécurité routière: ABA Technology présente sa Traffic AI Edge Camera et sa plateforme DAKAAI

Lors de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière tenue du 18 au 20 février à Marrakech, ABA Technology a présenté ses dernières avancées en matière de gestion intelligente du trafic. C’est en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et du ministre de l’Investissement et de la Convergence des politiques publiques, Karim Zidan, que l’entreprise marocaine a levé le voile sur la Traffic AI Edge Camera, une caméra dotée d’Intelligence artificielle pour optimiser la circulation et renforcer la sécurité.

ABA Technology a également présenté la plateforme DAKAAI, première solution de surveillance intelligente en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que d’autres innovations basées sur l’IA et l’Edge Computing pour améliorer la mobilité urbaine.

ABA Technology se distingue par sa capacité à intégrer à la fois des solutions matérielles et logicielles, qui servent à améliorer la mobilité urbaine, renforcer la sécurité routière et accroître l’efficacité des infrastructures urbaines. La Traffic AI Edge Camera, équipée d’une vision assistée par IA, permet non seulement un suivi en temps réel du trafic, mais également une prise de décision rapide pour prévenir les incidents et assurer la sécurité des usagers de la route.

Quant à la plateforme DAKAAI, elle représente une avancée majeure dans la gestion du trafic grâce à l’intégration de technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage profond. Conçue pour fonctionner en périphérie (Edge Computing), elle permet le traitement instantané des données de trafic, garantissant ainsi des décisions rapides sans dépendre des systèmes cloud.

«Notre plateforme d’IA, la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient, connecte divers objets dans les espaces routiers et urbains pour offrir aux gestionnaires un système intelligent», explique Othman Benna, directeur général adjoint d’I-city-ABA Technology. «Grâce à cette technologie, la détection des anomalies, qu’il s’agisse d’accidents ou d’infractions, est centralisée tout en préservant la souveraineté des données des utilisateurs», précise-t-il.

Avec leur participation à cette grand-messe de la sécurité routière, ABA Technology a affirmé son engagement à rendre les villes plus sûres et plus intelligentes grâce à ses solutions technologiques avancées. La combinaison de l’IA et de l’IoT promet non seulement d’améliorer la sécurité routière, mais aussi d’optimiser la gestion urbaine dans un contexte de croissance démographique et de développement urbain rapide.