Le ministère des Finances audite l’Agence nationale de la sécurité routière

Le ministère des Finances veut passer au crible les systèmes de gestion et de contrôle de la Narsa (Agence nationale de la sécurité routière) ainsi que de sa performance financière. Pour cela, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 16 octobre, le département de Nadia Fettah Alaoui a lancé un appel d’offres pour sélectionner un prestataire qui va réaliser cette mission, qui comprend trois volets: audit opérationnel, de gestion et des performances de cet établissement public placé sous la tutelle du ministère du Transport.

«L’ouverture des plis est fixée au 5 novembre prochain. Le ministère a accordé un délai d’exécution de 4 mois. Le montant global de ce marché est de 750.000 dirhams», lit-on.

«Cette mission d’audit s’inscrit dans le cadre des orientations de la loi relative à la réforme des établissements et entreprises publics (EPP), qui vise l’optimisation de l’intervention du secteur public. Et ce, afin de renforcer notamment la gouvernance et assurer la pérennité des acteurs publics, à travers l’amélioration de l’efficacité de leur action», souligne le ministère dans le cahier des prescriptions spéciales (CPS).

L’opération porte ainsi sur l’évaluation de la gestion de l’Agence, ses systèmes d’organisation et l’appréciation de ses réalisations.

Il s’agit d’établir un diagnostic sur l’efficacité du fonctionnement des organes délibérants par rapport aux textes réglementaires et aux meilleures pratiques, en particulier le dispositif du code des bonnes pratiques de la gouvernance des EPP. La mission d’audit porte aussi sur le fonctionnement du Centre national d’essais et d’homologation, et du Centre national du traitement des infractions, ainsi que sur l’évaluation des conventions de partenariat. Ceci, à travers l’appréciation des opportunités et des risques financiers liés aux différentes dispositions de ces conventions.

«sLa mission devra identifier les prestations de services qui peuvent faire l’objet d’une externalisation ou d’une gestion en partenariat avec des acteurs publics ou privés. Et ce dans l’objectif d’amélioration des services et de réduction des coûts», indique la même source.

La mission d’audit portera également sur les performances financières de l’Agence, notamment l’évolution du budget en termes de recettes et de dépenses, la rentabilité de ses segments d’activité et l’impact financier des conventions de partenariat sur sa situation financière.