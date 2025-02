Marrakech: plus de 3.000 participants à la grand-messe mondiale de la sécurité routière

Du 18 au 20 février 2025, Marrakech accueille la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, placée sous le thème «S’engager pour la vie». Cette édition ambitionne de renforcer l’engagement des gouvernements et des acteurs internationaux en matière de sécurité routière, afin d’atteindre l’objectif de réduire de 50% le nombre de décès sur les routes d’ici 2030.

La conférence réunit plus de 3.000 personnes, avec la participation de délégations présidées par les ministres chargés de la sécurité routière, des représentants des Nations unies et d’organisations internationales, des représentants de la société civile, d’universitaires et de chefs d’entreprises.

Ordre du jour des débats: les politiques publiques et la gouvernance, et particulièrement la mise en place de cadres législatifs efficients, l’innovation technologique et l’exploration du potentiel des véhicules autonomes, de l’intelligence artificielle et des données massives pour prévenir les accidents et améliorer la sécurité sur les routes, explique Benaceur Boulaajoul, directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

Cette conférence fera le point sur les progrès réalisés au cours des 5 premières années de la mise en œuvre du Plan mondial pour la sécurité routière 2021-2030, et visera à soutenir la mise en place d’une approche axée sur une mobilité plus sûre et durable. Enfin, l’événement aboutira à une déclaration définissant les prochaines étapes et actions à entreprendre en matière de sécurité routière.