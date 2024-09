Le Maroc accueillera la 4ème édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière en février 2025

Marrakech accueillera, du 18 au 20 février 2025, la quatrième édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière sous le thème «One World, One Road : Commit to Life» [H1] . Cet évènement, organisé par le ministère du Transport et de la Logistique, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), s’inscrit dans la continuité des trois conférences précédentes qui se sont tenues à Moscou en 2009, à Brasilia en 2015 et à Stockholm en 2020.

L’objectif de cette conférence de haut niveau est de dresser un bilan d’étape des progrès accomplis durant le premier quinquennat de la mise en œuvre du Plan Mondial pour la sécurité routière 2021-2030. Un rendez-vous qui réunira plus de 2.500 [H2] participants, principalement des délégations présidées par les ministres en charge de la sécurité routière, des représentants du système des Nations Unies, des organisations internationales, des représentants de la société civile, d’universitaires et de chefs d’entreprises.

«La quatrième édition de cette conférence ministérielle mondiale revêt donc une grande importance pour consolider les acquis et valoriser les efforts en vue d’atteindre l’objectif des Nations Unies de réduire de moitié le nombre de décès dans tous les pays du monde d’ici 2030 », indique le ministère du Transport et de la Logistique, précisant que l’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu du Royaume du Maroc et de sa coopération avec l’ensemble des acteurs et partenaires internationaux pour améliorer la sécurité routière.

Position pionnière du Maroc dans la sécurité routière

La conférence sera une plate-forme pour l’échange d’expertise et d’expériences pionnières dans le domaine de la sécurité routière, ainsi qu’une opportunité pour tous les pays, en particulier les pays en développement et émergents, de bénéficier des tendances, plans et programmes d’action en matière de sécurité routière.

Cette édition sera marquée par l’organisation d’une plénière ministérielle de haut niveau axée sur l’échange et le partage d’expériences sur les stratégies efficaces pour améliorer la sécurité routière. Des sessions dédiées aux ministres concernés, aux maires des villes et aux responsables des agences nationales de sécurité routière, ainsi que par des ateliers thématiques, sont également programmées.

D’après le ministère du Transport et de la logistique, le choix du Maroc pour abriter cette rencontre est une occasion pour adresser un message fort de responsabilisation et de sensibilisation sur la problématique mondiale de la sécurité routière, notamment sur le continent africain qui présente le taux de mortalité le plus élevé.

«Ce choix confirme également la position pionnière du Maroc en tant que pays œuvrant pour que la sécurité routière soit érigée en priorité nationale, régionale et internationale », indique le département de Mohammed Abdeljalil, soulignant que la question de la sécurité routière «bénéficie de la haute sollicitude royale traduite par des réformes institutionnelles profondes notamment par la création de l’Agence nationale de la sécurité routière en 2020.»

Réduction de 13% des accidents au Maroc entre 2010 et 2021

Le ministère rappelle aussi que le Maroc avait organisé le premier forum africain de la sécurité routière en 2018 à Marrakech, conjointement avec la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé. Trois ans plutôt, en 2015, le Royaume avait accueilli la 4ème conférence mondiale des associations actives dans le domaine de la sécurité routière, organisée en partenariat avec l’OMS et la « Global Alliance of NGOs ». Rabat a également contribué activement au sein du Comité stratégique avec l’OMS et les différents acteurs concernés, pour l’organisation de la conférence ministérielle de Stockholm en 2020.

A l’issue des travaux, la conférence adoptera la Déclaration de Marrakech comme base pour la préparation d’une résolution sur la sécurité routière à adopter par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans son dernier rapport sur l’état de la sécurité routière en 2023, l’Organisation mondiale de la santé révèle que le nombre annuel de décès dus aux accidents de la route a légèrement diminué, passant de 1,35 million à 1,2 million, malgré l’augmentation du nombre de véhicules à moteur dans le monde, une population qui a plus que doublé et un réseau routier qui s’est considérablement développé.

D’après l’institution onusienne, le Maroc a enregistré une réduction de 13 % entre 2010 et 2021, ce qui le place parmi les 19 pays qui ayant connu une réduction comprise entre 10 et 20 % au cours de cette période.