Sécurité routière: lancement à Marrakech de l’opération de communication intégrée «Safe Moto»

La cérémonie de lancement officiel de l’opération de communication intégrée «Safe Moto» a été présidée par Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, accompagné de Farid Chourak, wali de la région Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech, et Nasser Boulajoul, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA). Elle a compris une série d’opérations de communication, de sensibilisation et d’éducation audiovisuelles statiques et mobiles.

«Cette opération prévoit une batterie de mesures et procédures, notamment l’intensification des opérations de communication et de sensibilisation ciblant cette catégorie d’usagers de la route afin de les inciter à respecter le Code de la route et à utiliser des casques répondant aux normes de qualité et de sécurité, sachant que 50.000 casques seront distribués dans le cadre d’une approche intégrée alliant sensibilisation d’une part, et contrôle, d’autre part», précise Mohammed Abdeljalil, interrogé par Le360.

«Cette opération de communication intégrée s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière visant à réduire à 50% le nombre de victimes des accidents de la route, à travers la fédération des efforts des différents acteurs et intervenants, faisant suite à l’analyse et à l’évaluation des indicateurs de sécurité routière, qui ont placé la région Marrakech-Safi en tête de liste des décès liés aux accidents de la circulation, en particulier dans la catégorie des cyclomoteurs à deux et trois roues», ajoute-t-il.

Lire aussi : Sécurité routière: installation d’un réseau additionnel de 400 nouveaux radars fixes de dernière génération

Et de conclure que «le programme national “Safe Moto” a été élaboré, dans le cadre d’une stratégie de communication intégrée spécifiquement destinée aux conducteurs de cyclomoteurs, en accord avec les orientations générales de la NARSA, notamment son programme et son plan d’action pour l’année 2024, qui illustrent la vision de l’agence pour améliorer les indicateurs de sécurité routière et perfectionner les services rendus aux citoyens et aux professionnels».

Pour ce qui est des statistiques, les accidents de la route font annuellement plus de 1.400 morts du côté des cyclomoteurs, dont 44% de jeunes âgés de 15 à 29 ans, soit 40% du nombre total des personnes tuées dans des tragédies de la route.