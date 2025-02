Investissements, flux, sécurité: ce qu’il faut savoir sur la stratégie d’Autoroutes du Maroc

Alors que la sécurité routière préoccupe plus que jamais, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) renforce ses engagements et ses services citoyens. Par le biais de programmes ambitieux, notamment le plan Action globale contre l’insécurité routière (AGIR), déployé depuis 2018, ADM vise à réduire durablement le nombre d’accidents sur les autoroutes du Maroc. Sa feuille de route, adaptée aux spécificités des infrastructures, inscrit la sécurité des usagers au cœur de sa planification et adopte une approche globale.

La stratégie d’ADM repose sur plusieurs axes, notamment l’investissement dans les infrastructures et les nouvelles technologies, la formation des ressources humaines, le renforcement des partenariats et une communication de proximité avec les usagers. Conformément aux standards internationaux, chaque projet d’ADM fait l’objet d’études stratégiques intégrant des critères de sécurité renforcés.

Une importance capitale est accordée à la maintenance du réseau autoroutier, avec un programme de réparations de la chaussée financé à hauteur de 500 millions de dirhams par an. ADM utilise des outils technologiques avancés pour segmenter précisément le réseau et prioriser les sections à traiter.

400.000 véhicules en circulation par jour

La société a engagé, dès 2017, un vaste chantier de modernisation et d’automatisation des services autoroutiers, pour permettre la fluidification du trafic, malgré une circulation journalière moyenne de quelque 400.000 véhicules. Parmi les innovations mises en place figurent la supervision du trafic en temps réel, le pilotage à distance des équipements de terrain et la digitalisation des moyens de paiement au péage.

Plusieurs outils technologiques ont été déployés pour optimiser la gestion du trafic: caméras de surveillance et thermiques, panneaux à messages variables, stations de comptage et réseau radio pour une communication inter-sites efficace.

ADM veille à garantir un service fiable et une assistance permanente aux usagers. Un numéro d’urgence (5050) permet de solliciter une aide, en cas de besoin, qu’il s’agisse d’information, d’incidents ou de situations d’urgence. Des équipes d’intervention opérationnelles sont mobilisées 24h/7j pour assurer une réponse immédiate.

Une synergie pour la sécurisation du réseau

La sécurité des usagers est assurée par une coordination efficace entre plusieurs intervenants, avec lesquels ADM collabore. La Gendarmerie royale, la Protection civile, les équipes d’assistance et les sociétés de dépannage sont toutes mobilisées pour optimiser les interventions et améliorer la réactivité en cas d’incident.

Pour fluidifier davantage le trafic, ADM a lancé d’importants chantiers d’extension des sections les plus fréquentées. Parmi ces projets stratégiques: le triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca et de l’axe Casablanca-Berrechid, desservant notamment l’aéroport Mohammed V, la construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, ainsi que le réaménagement des entrées stratégiques de Casablanca: les nœuds de Sidi Maarouf et de Ain Harrouda.

La Société nationale des autoroutes du Maroc investit également dans la recherche et l’Intelligence artificielle pour mieux comprendre les causes des accidents et développer des solutions préventives. En partenariat avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et la Fondation MAScIR, un projet de recherche a été lancé afin d’analyser les données du trafic et d’optimiser la sécurité routière.

Avec ces initiatives, ADM confirme son engagement à doter le Maroc d’un réseau autoroutier moderne, sûr et en phase avec les meilleurs standards internationaux.