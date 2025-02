Autoroute de contournement de Casablanca: circulation suspendue ce jeudi soir pour la pose d’une passerelle piéton

Dans un communiqué, l’ADM précise que la circulation sera, par conséquent, suspendue provisoirement entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de Aïn Chock (Taddart), comme suit: dans le sens Mohammedia-Casablanca, à partir de 22h00 du jeudi 13 février jusqu’à 06h00 du matin du vendredi 14 février, et dans le sens Casablanca-Mohammedia, à partir de 02h00 jusqu’à 03h du matin du vendredi 14 février.

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit :

- Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur de Aïn Chock (Taddart) et d’emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute Casablanca-Berrechid au niveau de l’échangeur de la Ville Verte.

- Les usagers en provenance de Rabat et à destination de Casablanca sont priés de quitter l’autoroute de contournement de Casablanca via l’échangeur de Aïn Chock (Taddart) et d’emprunter le Boulevard El Hachemi El Filali.

Lire aussi : Autoroute Casablanca-Berrechid: circulation suspendue mercredi soir entre le nœud de Sidi Maarouf et l’échangeur de la Ville verte

- Les usagers en provenance de Rabat et à destination d’El Jadida sont priés de quitter l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur de Aïn Chock (Taddart) et d’emprunter la voirie de la Ville verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de la Ville verte.

- Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Rabat sont priés de quitter l’autoroute Casablanca-Berrechid au niveau de l’échangeur de la Ville verte, et d’emprunter la voirie de la Ville verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur de Aïn Chock (Taddart).

- Les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Rabat sont priés d’emprunter le Boulevard El Hachemi El Filali pour rejoindre l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur de Aïn Chock (Taddart).

- Les usagers en provenance d’El Jadida et à destination de Rabat sont priés d’emprunter l’autoroute Casablanca-Berrechid jusqu’à l’échangeur de la Ville verte, et d’emprunter la voirie de la Ville verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur de Aïn Chock (Taddart).

L’ADM procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.