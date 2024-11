Intelligence artificielle: Aba Technology scelle une alliance avec le géant américain Nvidia

Mohamed Benouda, président-fondateur d'Aba Technology (troisième à partir de la droite), en compagnie de dirigeants du groupe et de ceux du géant américain Nvidia, le 6 novembre 2024 à Barcelone, en Espagne.

Lors d’une présentation exclusive en présence de Deepu Talla, vice-président mondial et directeur général Robotics & Edge Computing chez Nvidia, leader mondial en solutions d’intelligence artificielle (IA), Aba Technology a dévoilé son innovation phare, le «Fusion Computing System».

Développé par Aba Technology, ce système repose sur un concept novateur de «fusion IT/OT», combinant l’IoT (Internet of Things, l’Internet des objets), l’IA, le Edge Computing et les plateformes de données pour créer une «IA fusionnée», destinée à des applications concrètes multi-sectorielles, orientées vers l’usage et la souveraineté des données, précise l’entreprise marocaine dans un communiqué.

Lire aussi : GITEX Africa 2024: Aba Technology présente trois innovations majeures axées sur l’intelligence artificielle

Grâce à cette alliance, Aba Technology pourra s’appuyer sur les avancées reconnues de Nvidia, pour intégrer sa technologie dans le Fusion Computing System conçu et développé par Aba Technology. Ensemble, les deux entreprises visent des secteurs déterminants comme la santé connectée, l’industrie 4.0, la supply chain et les smart cities, avec un déploiement prévu d’abord en région Europe, Moyen-Orient et Afrique, avant une extension mondiale.

En intégrant les innovations de Nvidia, Aba Technology propulse l’IA vers de nouveaux horizons, marquant une transition après l’ère de l’IA générative et de l’IA physique. Ce partenariat, ajoute la même source, positionne Aba Technology comme un acteur global et pionnier, apportant des solutions à haute valeur ajoutée pour répondre aux défis de la santé, de la durabilité environnementale et de la sécurité.