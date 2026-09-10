Nador West Med: le terminal Est prêt pour ses premières escales commerciales

Nador West Med: le terminal Est achève sa préparation opérationnelle avant le lancement de ses premières escales commerciales.

Une escale test, réalisée en conditions réelles, a permis de vérifier le fonctionnement des différents dispositifs et processus mis en place pour le démarrage de l’activité. Selon WMCT, les essais ont porté notamment sur la coordination des opérations et l’efficacité des moyens mobilisés.

Cette étape intervient après plusieurs mois de préparation ayant notamment couvert l’installation et la réception des équipements, le déploiement des systèmes opérationnels ainsi que le recrutement et la formation des équipes.

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WMCT indique que cette préparation a été finalisée en avance sur le calendrier initial. Le Terminal Est est conçu pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde et doit contribuer au positionnement de Nador West Med comme plateforme portuaire majeure en Méditerranée.

L’achèvement de cette phase ouvre ainsi la voie au démarrage effectif des opérations commerciales sur le terminal Est.