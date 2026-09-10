Economie

Nador West Med: le terminal Est prêt pour ses premières escales commerciales

Nador West Med: le terminal Est achève sa préparation opérationnelle avant le lancement de ses premières escales commerciales.

Le terminal Est du port Nador West Med a achevé sa phase de préparation opérationnelle et se dit désormais prêt à accueillir ses premières escales commerciales, annonce West Med Container Terminal (WMCT), concessionnaire du terminal et filiale de Marsa Maroc et de TIL.

Par La Rédaction
Le 10/09/2026 à 11h29

Une escale test, réalisée en conditions réelles, a permis de vérifier le fonctionnement des différents dispositifs et processus mis en place pour le démarrage de l’activité. Selon WMCT, les essais ont porté notamment sur la coordination des opérations et l’efficacité des moyens mobilisés.

Cette étape intervient après plusieurs mois de préparation ayant notamment couvert l’installation et la réception des équipements, le déploiement des systèmes opérationnels ainsi que le recrutement et la formation des équipes.

Lire aussi : Nador West Med: Marsa Maroc et CMA Terminals officialisent leur projet de coentreprise pour gérer le terminal à conteneurs

WMCT indique que cette préparation a été finalisée en avance sur le calendrier initial. Le Terminal Est est conçu pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde et doit contribuer au positionnement de Nador West Med comme plateforme portuaire majeure en Méditerranée.

L’achèvement de cette phase ouvre ainsi la voie au démarrage effectif des opérations commerciales sur le terminal Est.

Par La Rédaction
Le 10/09/2026 à 11h29
#Maroc

LEs contenus liés

Economie

Nador West Med: une levée de fonds et quelques semaines avant lancement

Economie

Nador West Med lève 2,2 milliards de dirhams pour financer son développement

Economie

Oriental: Nador West Med, moteur d’un nouveau cycle de développement

Economie

Nador West Med: nouvelle étape clé avec la mise en service d’une deuxième ligne électrique à très haute tension

Articles les plus lus

1
TVA numérique: Netflix, Google, Apple, OpenAI… comment le Maroc fait entrer les géants du Web dans le radar du fisc
2
Ceux qui ne seront jamais attaqués
3
Cocasse: quand même l’escroc Mehdi Hijaouy désavoue le faux scoop d’ABC qui l’érige en super-espion
4
Un drapeau marocain brûlé près du Santiago Bernabéu, symptôme du racisme qui gangrène le football espagnol
5
Une journée de bruit et de fureur à Casablanca
6
Conclusion, avec la bénédiction du Roi, de l’acte de mariage de Moulay Driss Filali, fils de la princesse Lalla Meryem, avec la jeune Ahlam Oumha
7
Le roman d’espionnage d’ABC sur Mehdi Hijaouy à l’épreuve des faits: le naufrage
8
Après la gifle Aïssiou en Espagne, la claque Daoud en France: les tribunaux européens font échec aux manœuvres judiciaires d’Alger
Revues de presse

Voir plus