Nador West Med: Marsa Maroc et CMA Terminals officialisent leur projet de coentreprise pour gérer le terminal à conteneurs

Une vue du complexe portuaire Nador West Med.

Le Conseil de la concurrence a annoncé avoir reçu la notification d’un projet portant sur la création d’une entreprise commune entre Marsa Maroc et CMA Terminals, filiale du groupe CMA CGM. Cette structure sera dédiée à l’exploitation du terminal ouest du port Nador West Med, un complexe stratégique dont la mise en service est prévue fin 2026.

Par Lahcen Oudoud
Le 14/11/2025 à 09h26

Dans un communiqué daté du 13 novembre 2025, le Conseil de la concurrence indique avoir été saisi d’un projet de concentration relatif à la création d’une entreprise commune entre la Société d’exploitation des ports SA (Marsa Maroc) et CMA Terminals SAS, filiale du groupe français CMA CGM.

Le résumé non confidentiel de l’opération, établi par les deux partenaires, est mis à la disposition du public pour consultation. Le régulateur rappelle que la publication de ce document ne préjuge ni de la complétude du dossier ni de sa décision finale.

Les tiers concernés disposent d’un délai de dix jours, soit jusqu’au 24 novembre 2025, pour formuler leurs observations sur l’opération envisagée.

Une joint-venture pour gérer un terminal de nouvelle génération

Selon les informations déjà rendues publiques par les deux groupes, Marsa Maroc et CMA Terminals ont conclu un accord visant la création d’une coentreprise détenue à 51% par Marsa Maroc et 49% par CMA Terminals, sous réserve de l’approbation finale des autorités compétentes.

Cette future entité aura pour mission l’aménagement, l’équipement, l’exploitation et la maintenance de l’activité conteneurs du terminal ouest de Nador West Med, appelé à devenir un hub de transbordement de dernière génération.

Lire aussi : Marsa Maroc et CMA CGM scellent leur partenariat pour l’exploitation du terminal à conteneurs de Nador West Med

Le terminal, dont la mise en service progressive est prévue à partir de 2027, offrira une capacité de 1,8 million d’EVP (équivalent vingt pieds) par an, une superficie de 60 hectares, 900 mètres de quai, une profondeur de 18 mètres, ainsi que huit portiques STS à pleine capacité.

Grâce à ce partenariat, le terminal combinera le réseau mondial de CMA CGM, capable de capter d’importants volumes de trafic, et l’expertise opérationnelle de Marsa Maroc, acteur majeur de l’exploitation portuaire nationale présent dans plusieurs ports marocains et au Bénin.

Nador West Med: un complexe portuaire prêt pour 2026

Le projet de Nador West Med s’inscrit dans une dynamique nationale d’expansion des infrastructures portuaires. Lors de la présentation du budget 2026 de son département, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé que l’ensemble du complexe portuaire sera achevé et opérationnel fin 2026.

«Le port est prêt. Nous entrons maintenant dans la phase d’opérationnalisation avec des partenaires internationaux de premier plan», a-t-il déclaré, soulignant l’importance des accords conclus avec CMA CGM et d’autres acteurs mondiaux.

À terme, grâce aux différents partenariats, le port pourra traiter jusqu’à trois millions de conteneurs par an, un volume qui le positionnera comme l’une des plateformes logistiques les plus puissantes de la Méditerranée, à l’image du modèle Tanger Med.

Un levier majeur pour le développement du nord-est du Maroc

Au-delà de son rôle logistique, Nador West Med est conçu comme un projet structurant pour l’ensemble du territoire. Le ministre Nizar Baraka insiste sur l’importance d’en faire un moteur de développement régional et interrégional.

Lire aussi : Le port Nador West Med sera prêt fin 2026

Plusieurs projets routiers et autoroutiers sont en cours ou à l’étude pour élargir son aire d’influence. L’objectif est clair: connecter le complexe portuaire à une large zone économique, allant de l’Oriental à la région Fès-Meknès, située à seulement deux heures du port, afin d’y favoriser l’émergence de nouveaux pôles industriels.

Nador West Med s’inscrit dans une vision plus globale de modernisation des infrastructures portuaires marocaines, du nord au sud.

Dans ce maillage national en pleine expansion, l’entrée en service de Nador West Med constitue un tournant. Il permettra au Maroc de renforcer son positionnement stratégique sur les routes commerciales mondiales, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d’emploi, d’investissement et de développement territorial.

