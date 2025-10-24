Economie

Marsa Maroc et CMA CGM scellent leur partenariat pour l’exploitation du terminal à conteneurs de Nador West Med

Une vue du port Nador West Med.

Marsa Maroc et CMA Terminals, filiale du groupe français CMA CGM, ont finalisé leur accord de partenariat pour l’exploitation du Terminal à Conteneurs Ouest du port Nador West Med, l’un des projets portuaires les plus stratégiques de la façade méditerranéenne du Maroc.

Par La Rédaction
Le 24/10/2025 à 17h01

Une coentreprise, détenue à 51% par Marsa Maroc et 49% par CMA Terminals, sera chargée de la gestion et du développement du terminal, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, indique un communiqué conjoint.

Progressivement opérationnel à partir de 2027, le terminal offrira une capacité annuelle de 1,8 million d’EVP, sur une superficie de 60 hectares, avec 900 mètres de quai, une profondeur de 18 mètres et huit portiques STS à pleine capacité.

Ce projet marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre le Maroc et le groupe CMA CGM, déjà lié au groupe Tanger Med par une convention signée le 28 octobre 2024, ajoute la même source.

Lire aussi : Nador West Med: CMA CGM et Marsa Maroc créent une joint-venture pour exploiter la moitié du terminal à conteneurs

Grâce à cette alliance, le terminal bénéficiera à la fois du réseau mondial du groupe CMA CGM, capable de générer d’importants volumes de trafic, et de l’expertise opérationnelle ainsi que de l’ancrage local de Marsa Maroc.

Le futur terminal de Nador West Med sera ainsi un hub de transbordement de dernière génération, conforme aux plus hauts standards internationaux de performance et de connectivité.

Idéalement situé à proximité du détroit de Gibraltar, dans la baie de Betoya, le port de Nador West Med renforcera la position du Maroc comme acteur clé du commerce maritime mondial et contribuera à diversifier les plateformes portuaires du Royaume sur la Méditerranée.

Par La Rédaction
Le 24/10/2025 à 17h01
#Marsa Maroc#CMA CGM#Nador West Med

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc: un premier semestre 2025 marqué par la croissance et de nouveaux partenariats stratégiques

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc confie au chinois ZPMC la fourniture de 18 portiques pour ses terminaux de Casablanca et Nador

Sports

Exclu360. Raja SA: l’Association finalise l’augmentation de capital, la voie est libre pour l’entrée de Marsa Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marsa Maroc: chiffre d’affaires en progression de 14% au premier semestre

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: pourquoi le régime d’Alger a raison de trembler… et de ne pas voter
2
Officiel. La Fatwa sur la Zakat mise en ligne
3
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
4
Panique à Alger: «l’intégration au Maroc» devient, soudain, une option pour le Polisario
5
Najib Akesbi, ou la nostalgie d’un Maroc qu’on ne reconnaît plus
6
«La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique soutient le plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté du Maroc et agira en conséquence
7
Un ‘spaceport’ entre Laâyoune et Dakhla?
8
Deux morts dans l’effondrement d’une maison à Derb Rmad à Casablanca: les riverains témoignent
Revues de presse

Voir plus