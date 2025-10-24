Marsa Maroc et CMA CGM scellent leur partenariat pour l’exploitation du terminal à conteneurs de Nador West Med

Une coentreprise, détenue à 51% par Marsa Maroc et 49% par CMA Terminals, sera chargée de la gestion et du développement du terminal, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, indique un communiqué conjoint.

Progressivement opérationnel à partir de 2027, le terminal offrira une capacité annuelle de 1,8 million d’EVP, sur une superficie de 60 hectares, avec 900 mètres de quai, une profondeur de 18 mètres et huit portiques STS à pleine capacité.

Ce projet marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre le Maroc et le groupe CMA CGM, déjà lié au groupe Tanger Med par une convention signée le 28 octobre 2024, ajoute la même source.

Lire aussi : Nador West Med: CMA CGM et Marsa Maroc créent une joint-venture pour exploiter la moitié du terminal à conteneurs

Grâce à cette alliance, le terminal bénéficiera à la fois du réseau mondial du groupe CMA CGM, capable de générer d’importants volumes de trafic, et de l’expertise opérationnelle ainsi que de l’ancrage local de Marsa Maroc.

Le futur terminal de Nador West Med sera ainsi un hub de transbordement de dernière génération, conforme aux plus hauts standards internationaux de performance et de connectivité.

Idéalement situé à proximité du détroit de Gibraltar, dans la baie de Betoya, le port de Nador West Med renforcera la position du Maroc comme acteur clé du commerce maritime mondial et contribuera à diversifier les plateformes portuaires du Royaume sur la Méditerranée.