Nador West Med: CMA CGM et Marsa Maroc créent une joint-venture pour exploiter la moitié du terminal à conteneurs

Le groupe français CMA CGM a annoncé, ce mardi 29 octobre, la création d’une coentreprise avec Marsa Maroc qui équipera et exploitera, sur une durée de 25 ans, 50% des espaces du terminal à conteneurs de Nador West Med, une superficie englobant 35 hectares de parc à conteneurs et 750 mètres de quai avec un tirant d’eau maximum de 18 mètres, précise la compagnie maritime.

CMA CGM détiendra 49% des parts de cette joint-venture, tandis que les 51% reviendront à Marsa Maroc. «Dans le cadre d’une sous-concession de 25 ans, le groupe CMA CGM et Marsa Maroc procèderont à des investissements majeurs à hauteur de 280 millions de dollars, avec comme objectif d’atteindre un volume annuel de 1,2 million d’EVP de capacité du terminal», annonce l’armateur.

Un terminal capable d’accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde

La compagnie maritime précise que le terminal à conteneurs de Nador West Med, capable d’accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde avec un tirant d’eau maximum de 18 mètres, sera à terme équipé de huit grues de transbordement, contre six actuellement, et de 24 simulateurs de portique de parc (RTG) électriques, contre quinze actuellement.

«Idéalement situé dans la zone stratégique de Gibraltar, dans la baie de Betoya, au niveau de l’estuaire de l’oued Kert, le port de Nador West Med dispose d’atouts significatifs pour compléter les terminaux du Groupe CMA CGM dans la zone stratégique de la Méditerranée occidentale», indique-t-elle.

CMA CGM souligne en outre que Nador West Med ambitionne de devenir, grâce à la filière autour de la production d’hydrogène vert au Maroc, un hub de soutage maritime pour les nouvelles énergies de synthèse en Méditerranée comme l’e-méthane et l’e-méthanol, notamment pour sa flotte de navires dual-fuel gaz et méthanol.

«Le Maroc se positionne comme un hub logistique et portuaire stratégique avec un fort potentiel de croissance. Le partenariat que nous engageons avec Marsa Maroc marque une étape clé pour le groupe CMA CGM, en renforçant notre présence à travers le terminal à conteneurs de Nador West Med», a déclaré le président-directeur général de CMA CGM, Rodolphe Saadé.